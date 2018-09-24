Как в Приморье выбирают губернатора и красную икру

24 Сент. 22:00 2018-09-25T08:14:24+03:00

Утренний эфир 25 сентября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

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В этот вторник политолог Павел Наливайко проведёт в прямом эфире ликбез для всех, кто хочет понимать схему выборов губернатора Приморья, и даст прогноз событий этой недели. Корреспондент "Комсомольской правды" Артём Кабанков расскажет о своей поездке по краю, в результате которой появился материал на тему “Сесть в автобус и не умереть".

Также поговорим о том, как стать приёмными родителями и какие фильмы можно увидеть сегодня на кинофестивале "Меридианы Тихого". Подведём итоги конкурсов "Клиника года" и "Наши на пляже". А в 9:05, сразу после выпуска новостей, в студию придёт заместитель начальника управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Марина Ковтун.

В прошлый раз благодаря ей приморцы узнали о хитрости производителей молока "Фермерское подворье". А сегодня тема: рыба, икра и морепродукты. В том числе гостья расскажет, откуда берется ртуть в крабах, на что обратить внимание при покупке красной икры и какие нарушения допускают продавцы рыбы.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/670335" frameborder="0"></iframe> Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 25.09.18.