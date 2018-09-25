Малая авиация Приморья не теряет высоту даже в «низкий» сезон
Так называемый «низкий» сезон продлится примерно по 1 мая следующего года, проинформировали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
На маршруте Владивосток - Кавалерово - Владивосток каждую неделю планируется задействовать семь рейсов вместо десяти. Владивосток - Пластун - Владивосток: рейсов станет два вместо трех. Владивосток - Дальнегорск: семь вместо девяти. На направлении в Преображение (Лазовский район) - пять вместо шести. На маршруте Владивосток - Терней в холодное время года останутся шесть рейсов вместо семи.
Не изменится количество (и качество!) полётов на линиях:
из Тернея в Светлую (четыре раза в неделю), Амгу (1), Единку (1);
из Владивостока в Дальнереченск и обратно (2);
из Дальнереченска в посёлок Восток Красноармейского района (2);
Терней - Амгу - Максимовка - Усть-Соболевка - Светлая - Агзу – Светлая - Усть-Соболевка - Максимовка - Амгу - Терней (1);
Терней - Амгу - Максимовка - Усть-Соболевка - Светлая - Единка - Самарга - Единка - Светлая - Усть-Соболевка - Максимовка - Амгу - Терней (1);
Дальнереченск - Олон - Охотничий - Единка - Самарга - Единка - Охотничий - Олон - Дальнереченск (1).
К слову, в Тернее в августе открыли новый аэровокзал - модульное здание с залом ожидания и комнатой матери и ребёнка.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
К концу 2018 года в Приморье работают 13 маршрутов малой авиации, которые субсидируются из краевого бюджета. В 2017-м услугами малой авиации смогли воспользоваться около 40 тысяч человек.
КСТАТИ
- С момента возобновления внутрикраевых авиарейсов число пассажиров выросло в шесть раз. Это абсолютный рекорд. Самые востребованные направления - Кавалерово и Дальнегорск. Большой популярностью пользуются маршруты в Терней, Амгу, Светлую. Уже решено, что в 2019 году откроется маршрут Владивосток - Арсеньев, - рассказал директор приморского филиала авиакомпании «Аврора» Дмитрий Тыщук.