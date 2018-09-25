Россельхознадзор рекомендует покупать рыбу в вакууме, а икру – в железной банке

СЕГОДНЯ 09:02 2018-09-25T10:55:11+03:00

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На радио «Комсомольская правда»-Приморье» вновь пришла заместитель начальника управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Марина Ковтун. В августе она показала приморцам теневую сторону молочного производства, а сейчас открыла глаза на рыбу, икру и морепродукты. В том числе рассказала 25 сентября, откуда берётся ртуть в крабах, стоит ли верить на слово продавцам, и что нашли специалисты в крупной партии икры на прошлой неделе.

На вопрос, где она сама покупает рыбу, Марина Ковтун ответила:

– Только в магазинах и в местах санкционированной торговли. Там, где есть все необходимые документы. Каждая рыбопродукция имеет определенные сроки годности и температуру хранения. Например, рыба горячего копчения должна храниться от 0 до +5 градусов, а холодного копчения – от 0 до минус 7. Я беру, даже если это копчёный продукт, в вакуумной упаковке. Она защищает продукт от внешней среды. Если на главной ярмарке во Владивостоке, то тоже копчёную рыбу возьмите лучше в вакууме.

рыба горячего копчения должна храниться от 0 до +5 градусов, а холодного копчения – от 0 до минус 7. Фото: архив "КП"

Традиционно в прямом эфире активно участвовали и радиослушатели: звонили 230-22-52 и присылали сообщения на редакционный номер WhatsApp +7-924-000-10-03. Так, жительница Владивостока Алина Темникова призналась, что ей очень сложно выбирать рыбу на рынке, поэтому просто смотрит в «честные глаза продавца» и делает акцент на том, что будет готовить для ребёнка.

– А документы у продавцов вы не спрашиваете? – уточнил ведущий прямого эфира Алексей Самуськов.

– Вы знаете, мне кажется, я в них просто не разберусь, - вздохнула молодая мама.

Представитель Россельхознадзора подбодрила с улыбкой:

– Алин, да во всём вы разберётесь. Вы, во-первых, мама, и вы обязаны это сделать. Во-вторых, честные глаза продавца – это, конечно, хорошо, но вы всё-таки попросите: «А покажите товарно-транспортную накладную», «А покажите документы, которые вы с рыбой привезли». И вы увидите, может быть, другую реакцию в глазах продавца. Поэтому спросить дополнительно всегда имеете право. Тем более что есть интернет, и вы заранее можете ознакомиться с форматом того документа, который вы будете требовать. Это всё есть в доступе. Или зайти также на наш сайт, Россельхознадзора: посмотреть, почитать.

С ассортиментом рыбопродукции в Приморье - всё в порядке, вот только цены часто кусаются. Фото: архив "КП"

Гостья подчеркнула, что любое место торговли такой продукцией должно быть обустроено витринами и холодильным оборудованием. А в ветеринарном свидетельстве формата А4 написан номер, наименование рыбы и вес партии. Кроме того, дата на документе должна быть актуальной – то есть тот самый день, в который покупатель попросил его у продавца.

Ещё один вопрос задала Ольга Семёновна из посёлка Угловое: уточнила, правда ли, что в пресервы из сельди производители добавляют «химию» и поэтому даже в соусе такая селёдка «выглядит как-то неестественно».

– Начнём с того, что химия добавляется везде, но в минимальных количествах. Как правило, это консерванты, которые есть не только в рыбопродукции, но и в хлебе, других продуктах. При этом есть допустимые консерванты, которые производитель имеет право добавлять, а есть консерванты, которые запрещены с 2010 года. Это уротропин. Если вы на маркировке увидите E239, то такую продукцию нельзя покупать. Несмотря на запрет, производители всё равно используют – те, кто закупился давно (такие ингредиенты имеют большой срок годности). И мы, конечно, не можем отвечать за добросовестность, но мы можем исследовать продукцию. Смотрим, выявляем, и когда видим нарушения, то ставим это предприятие на усиленный контроль, берём повторные пробы, направляем предостережение, - прокомментировала замруководителя управления Россельхознадзора.

Заместитель начальника управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Марина Ковтун на радио «Комсомольская правда»-Приморье»

Конечно, разговор зашёл и о «красном золоте» дальневосточников – икре. Марина Ковтун рассказала, что буквально на прошлой неделе в крупной партии весом 3,5 тонны обнаружили плесень. Причём такого не было уже лет пять. Бывает, находят и стафилококк, но его, в отличие от плесени, можно определить только в лабораторных условиях.

– Такая продукция, естественно, изымается. Ставим предприятие на усиленный лабораторный контроль. Как внешне выбирать, когда вы приходите на магазин или на оборудованный рынок? Прежде всего, эта продукция должна быть в определённой упаковке. Я всё-таки советую брать в железной банке, потому что максимально можно проследить правильность и достоверность этой продукции. Она маркирована, и на ней выбиты шифры, которые легко распознать: первая буква Р означает – рыбопродукция, потом обязательно номер смены. И все эти выбивки должны быть не сверху нанесены, а изнутри банки. Что же касается икры вдоль трасс, то люди, которые покупают её там, максимально рискуют своим здоровьем. Мы не знаем, как сделана эта икра, и что туда добавлено, - отметила собеседница.

Постоянный радиослушатель из Уссурийска Сергей Сильченко поинтересовался, зачем торговцы на китайских рынках «что-то вкалывают шприцом в глаза рыбе». Ответ Марины Ковтун на этот вопрос также есть в аудио- и видеоверсии на сайте «Комсомолки». Ещё одну «изюминку» по ходу прямого эфира внёс вице-президент Федерации парусного спорта Приморского края Евгений Хромченко, который поделился рецептами приготовления вкусной рыбки и икры в домашних условиях.