Приморские власти предложат работодателям не увольнять граждан предпенсионного возраста

СЕГОДНЯ 07:45 2018-09-26T07:53:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителям Приморья предпенсионного возраста помогут найти работу и посодействуют в удержании на рабочем месте. Краевые чиновники планируют сломать стереотипы, будто люди за 50 менее трудоспособны или привередливы к выбору профессии. Для этого планируется создать несколько предложений, которые коснутся как соискателей, так и работодателей.

Проблема, знакомая многим гражданам за 50 лет, когда начальство больше склонно нанимать молодых и энергичных, игнорируя их резюме. Такое руководство не очень желает видеть в рядах своих подчинённых людей постарше, которые уже сформировали свой строгий взгляд на жизнь и не желающие беспрекословно подчиняться всем указам. Призвать приморцев и краевых работодателей не строить барьеры по трудоустройству таких людей решили местные чиновники.

Для этого в краевой администрации разработали несколько направлений, по которым они готовы помогать гражданам. Таким образом местные власти хотят крепко зафиксировать за гражданами трудовые права, по которым они смогут сохранить поиск рабочего места.

— Главная задача специалистов центров занятости – повысить мотивацию к трудоустройству, обучить грамотному поведению на рынке труда, помочь в профессиональном самоопределении безработных предпенсионного возраста, - сообщил на прошедшем заседании заместитель директора департамента труда и социального развития ПК Антон Нечухаев, посвящённому этой тематике.

Бороться со стереотипами планируют с помощью документа, в который включат коллективные положения о занятости работников предпенсионного возраста. Их хотят закрепить в трёхстороннем соглашении между профсоюзами, работодателями и администрацией Приморья. Договор планируют задействовать с 2020 по 2022 годы. При этом самый большой блок в нём коснётся работодателей.

В основном предложения затронут взаимодействие с Госинспекцией труда по предприятиям и организациям, которые планируют сократить число работников, чей возраст выше 50 лет. Однако как будут отделять такие компании от остальных – пока не сообщается.

В помощь достигшим предпенсионного возраста приморцам тоже создадут несколько программ. Например, это направление на профессиональное обучение и помощь с поиском подходящей работы. А вот тем, кто уже пал духом и сдался в поисках места для себя, предоставят психолога и даже направят на курсы по мотивации на самозанятость.

Напомним, что корреспондент «Комсомольской правды» - Владивосток» проводил своё расследование, и пытался устроиться на работу от лица 53-летнего Анатолия Панайотова. Итог эксперемента оказался не в пользу альтер-эго журналиста. В некоторых случаях ему предлагали просто отправить резюме или перезвонить, в других прямо говорили – соискатели «за 50» проходят мимо их работы. Причём доходило и до того, что приходили предложения от аферистов из сетевого маркетинга.

СПРАВКА

С начала 2018 года в Приморье почти 1,7 тысячи соискателей предпенсионного возраста обратились за помощью к специалистам. Около 40 % из них уже трудоустроены. В центрах занятости остаются на учете более 950 человек.