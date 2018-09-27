Актёр Алексей Гуськов: во Владивостоке очень тёплые женщины

СЕГОДНЯ 03:35 2018-09-27T03:59:21+03:00

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Актёр Алексей Гуськов в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» поделился впечатлениями от первого посещения Владивостока и рассказал о его жителях. В частности - отметил, насколько теплы приморские женщины. В краевой центр он прибыл, чтобы презентовать фильм со своим участием «Вечная жизнь Александра Христофорова».

Приехал во Владивосток Алексей Гуськов недавно – вчера, 27 сентября. Первый день для звезды фильмов «Классик» и «Граница. Таёжный Роман» выдался очень насыщенный – три презентации кинофильма с хронометражём под два часа. Тут уж не до затяжных прогулок по городу. Хотя, несмотря на плотный график, артист всё же успел найти момент и прогуляться по улицам краевого центра.

— Меня зовут во Владивосток ещё с 2005 года, и так выпадает, что это сентябрь. А для театрального актёра это страшный месяц – начинается сезон, репетиции, гастроли. Выехать никак не получалось. Вчера я добежал до Набережной – спустился с гостиницы «Азимут», а вечером попросил провести по мостам. Я до этого пристально наблюдал, как они строились, - поделился со слушателями Алексей Гуськов.

К этим словам актёр добавил, что завидует жителям Владивостока за морской воздух: «Невозможно надышаться этой прелестью». Не обошёл Алексей и удивительный ландшафт города – его сопки и открывающиеся виды с больших высот.

— В Москве нет перспективы для глаза. Ты всё время «подзадавлен», а тут – будто находишься в полёте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/670641" frameborder="0"></iframe> Алексей Гуськов презентовал во Владивостоке фильм со своим участием.Инстаграм: guskov_aleksei

Особенно артист отметил, как тепло приняли фильм с его участием. По его словам, за один день тысяча человек пришла в кинотеатр на его премьеру и после показа люди выходили с позитивными эмоциями.

Высказался Алексей Гуськов и о владивостокских женщинах. Причём он не только отметил их красоту, но ещё и определил степень их теплоты: «Здесь очень тёплые и красивые женщины». На вопрос ведущего эфира, как Алексей установил их теплоту, он отметил, что обнимался с ними, когда делал совместные фото.