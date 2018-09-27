Приморцам, пострадавшим от наводнения, выплатили более 66 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 07:30 2018-09-27T08:54:58+03:00

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Жители территорий, которые были подтоплены в результате августовских ливней, получают компенсации ущерба, нанесенного стихией. По данным на понедельник, 24 сентября, пострадавшим от наводнения выплачено 66,4 миллиона рублей из краевого бюджета. Материальная помощь предусмотрена госпрограммой «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013–2020 годы.

Выплаты получили 5098 семей. Из них по 10 тысяч рублей получили 4 057 человек в связи с утратой урожая на земельном участке, по 10 тысяч рублей на восстановление поврежденного жилого дома – 728 человек. По 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества выплачено 254 гражданам, по 100 тысяч рублей за полную утрату имущества – 59 гражданам. Работа по формированию списков пострадавших граждан продолжается. Для этого по поручению главы региона Андрея Тарасенко в крае продолжают работать 103 оценочные комиссии.

Напомним, врио губернатора распорядился оказать материальную помощь пострадавшим семьям в максимально короткий срок. Его постановлением внесены изменения в порядок выплат компенсаций. Теперь для получения выплат за частичную и полную утрату имущества жителям не обязательно иметь договор страхования.

— Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в Приморье в границах 16 муниципальных образований: Уссурийского городского округа, Красноармейского, Лазовского, Октябрьского, Ольгинского, Михайловского, Надеждинского, Партизанского, Тернейского, Черниговского, Чугуевского, Шкотовского, Яковлевского, Пожарского, Хорольского, Ханкайского районов, — рассказали в краевом учреждении по пожарной безопасности, ГО ЧС.

Параллельно в крае идет расчистка русел рек для предотвращения масштабных наводнений в будущем. Эти работы проводятся в рамках госпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2013–2020 годы. Кроме того, в результате обращения врио губернатора к президенту России Владимиру Путину, Приморью выделят федеральные средства на строительство и реконструкцию гидротехнических сооружений.

А в это время

Около 27 миллионов рублей направил федеральный бюджет на выплаты приморцам, пострадавшим от тайфуна «Лайонрок» в 2016 году. Материальную помощь получат 26,5 тысячи семей. По информации департамента труда и социального развития Приморского края, основную часть средств направят на выплаты жителям Ольгинского района. 25,5 тысяч человек получат по 10 тысяч рублей. Несколько семей получат по 50 и 100 тысяч рублей. Это жители Лесозаводска, Тернейского и Красноармейского районов.