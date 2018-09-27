2018-09-27T08:54:58+03:00
Общество

Итоги работы четвёртого Восточного экономического форума подвели в Приморье

Участники ВЭФ–2018 намерены вложить в экономику края порядка 120 миллиардов рублей
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..Фото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ
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220 соглашений на общую сумму 3,1 триллиона рублей заключено на четвёртом Восточном экономическом форуме. Приморский край в лице врио губернатора Андрея Тарасенко подписал около 50 соглашений о сотрудничестве и реализации инвестиционных проектов с крупными корпорациями, банками на сумму около 120 миллиардов рублей.

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