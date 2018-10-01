1 Окт. 00:00 2018-10-01T08:50:41+03:00

"Дави на газ", когда ждать первого снега и как живется людям на островах Владивостока

Эфир 1 октября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

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Как во Владивостоке прошёл День тигра, и о чём попросили Олега Кожемяко жители подтопленных районов? Об этом, а также прогнозе на октябрь и ноябрь поговорим в первом часе программы "Что приморцу хороШоу": он пройдет в компании главного редактора сайта Примпогода Марины Парфёновой.

В 8:47 этот час завершат привычная слушателям рубрика о различных событиях в истории и новая для местного эфира - "Дави на газ". А с 9 до 10 часов утра поговорим подробно о том, как живётся горожанам на островах в черте Владивостока.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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