«Березовая роща»: построй свой дом в новом коттеджном поселке

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-28T10:11:17+03:00

Собственный дом в пригороде с просторным участком, хорошими соседями и атмосферой тишины и спокойствия – мечта, которая станет реальностью в новом коттеджном поселке «Березовая роща». Жителям Приморского края предлагают гибкие и выгодные условия для покупки земли и строительства коттеджей.

«Березовая роща» - первый в Приморском крае коттеджный поселок европейского типа. Его строительство идет в районе полуострова Де-Фриз, между селом Прохладным и поселком Новый, в 25 км от Владивостока и 7 км от Артема. Застройщик – группа компаний «Строительный Канцлер».

Справка: «Строительный Канцлер» - единая структура, объединяющая ряд крупных компаний, успешно действующих на рынке, в целях их более слаженного финансового и технического взаимодействия. «Строительный Канцлер» реализует различные проекты, выполняя весь комплекс работ: проектирование, закупки и поставки оборудования и материалов, строительство, гарантийное обслуживание, юридическое сопровождение, производство.

Жителям Приморского края предлагают гибкие и выгодные условия для покупки земли и строительства коттеджей.

В составе «Строительного Канцлера»: компания Global SIP, которая строит дома по современным энергосберегающим технологиям; Tivit, специализирующаяся на домах из газобетона, пенобетона, полистиролбетона и кирпича, а также «Кодама», которая возводит дома из дерева.

Инфраструктура для комфортной и безопасной жизни, однородная социальная среда, близость к природе - все это ждет вас в «Березовой роще». Площадь комплекса составляет 21 гектар. Жители Приморского края могут приобрести участки 6, 8 и 12 соток с возможностью объединения. При покупке земли в новом коттеджном поселке вы получаете участок в собственность под ИЖС с подъездными путями, электричеством, системами водоснабжения и водоотведения.

На территории «Березовой рощи» уже прошло формирование участков, к комплексу подвели централизованное водоснабжение и электричество.

Сейчас строители занимаются отсыпкой центральной дороги скальным грунтом.

«Сейчас наши строители занимаются отсыпкой центральной дороги скальным грунтом. После мы приступим к строительству первой очереди домов. Это очень важный шаг, который положит начало нашему коттеджному поселку», - сказал генеральный директор группы компаний «Строительный Канцлер» Максим Марон.

«Строительный Канцлер» предлагает своим клиентам два варианта покупки земельного участка: с подрядом и без него.

«В первом случае наши специалисты не только строят дом, но и помогают определиться с его проектом: мы можем разработать его с нуля, предложить типовой проект и изменить его под вкусы заказчика. Во втором – вы можете приобрести участок, но выбрать другого застройщика для своего коттеджа», - рассказал коммерческий директор группы компаний «Строительный Канцлер» Георгий Свителик.

После отсыпки дороги рабочие приступят к строительству первой очереди домов

Кроме этого, будущие жители коттеджного поселка имеют возможность строить свой дом поэтапно и воспользоваться различными вариантами рассрочки.

«Покупая землю в поселке «Березовая роща», вы можете взять участок с сертификатом на строительство. В этом случае собственник вносит первоначальный взнос за дом сроком на один или два года, и только по истечению этого времени приступает к строительству. При этом он может строить свой дом поэтапно. Мы также предлагаем рассрочку на проведение сетей для собственников земли с возможностью оплаты в течение года или двух лет. Кроме этого, наши клиенты всегда могут забронировать понравившиеся участки или купить их в рассрочку», - сказал Георгий Свителик.

Инфраструктура для комфортной и безопасной жизни, однородная социальная среда, близость к природе - все это ждет вас в «Березовой роще».

Также вы можете получить кредит на покупку участка и строительство коттеджа в банках-партнерах «Строительного Канцлера»: Сбербанке, Почта банке, Бинбанке и Примсоцбанке.

Живите в своем доме в «Березовой роще»!

Коттеджный жилой комплекс «Березовая роща»

Строительство поселка идет в районе полуострова Де-Фриз, между селом Прохладным и поселком Новый.

Сайт: poselok.info

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