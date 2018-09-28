Горячий репортаж: кадеты-журналисты на Артёмовской ТЭЦ

СЕГОДНЯ 02:30 2018-09-28T10:17:58+03:00

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Филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) присоединился к Всероссийскому фестивалю энергосбережения #ВместеЯрче.

О Фестивале

Сбор информации.

Фестиваль проводится при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки России, Российского движения школьников, Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Присоединиться к Фестивалю могут федеральные, региональные, муниципальные органы власти, бизнеса, общественные и образовательные организации.

Мозг станции - щит управления.

По всей стране под «горячим» хэштегомв сентябре и октябре проходят уроки об энергосбережении, творческие мастер-классы, викторины, квесты и многое другое.

Наталья Юшина знает об истории Артёмовской ТЭЦ всё.

Вот уже третий год подряд школьники России знакомятся с интересными фактами об энергетике и участвуют в Фестивале. А тепло- и электростанции принимают ребят на своей территории, чтобы показать и рассказать, что такое энергетика.

У микрофона - заместитель главного инженера Сергей Сериков.

#ВместеЯрче в «Приморской генерации»

Филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» устроил экскурсию на Артёмовскую ТЭЦ для филиала Нахимовского военно-морского училища – Владивостокского президентского кадетского училища. Экскурсию для морских кадетов провели заместитель главного инженера Артёмовской ТЭЦ Сергей Сериков и бывший архивариус Артёмовской ТЭЦ Наталья Юшина.

Горячий репортаж.

Ребят провели по основным цехам и подразделениям, познакомили с оперативным персоналом и помогли разобраться, что же это такое – щит управления станции. А ещё они побывали в музее ТЭЦ и посмотрели фильм о станции.

Почти урок, но гораздо интереснее...

Среди прочего, юные гости энергетиков обучаются азам журналистики в профильном кружке училища. На экскурсию нахимовцы пришли со всей необходимой для журналиста техникой: камерами, фотоаппаратами и микрофонами. Собрав информацию, они подготовят фото- и видеоматериалы для СМИ, расскажут о впечатлениях, новых знакомствах и о том, как в их квартирах появляются тепло и горячая вода. Так что для морских кадетов эта поездка была не только ознакомительной, но и рабочей.

Пресс-служба «Приморской генерации» АО «ДГК»