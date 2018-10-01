Министр Козлов оценил «владивостокскую легенду» уличной еды

СЕГОДНЯ 04:18 2018-10-01T04:22:05+03:00

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Одним из участников Дня тигра во Владивостоке стал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. Он прилетел в субботу вечером и провёл в столице Приморья ровно сутки. За это время встретился с новым врио губернатора Олегом Кожемяко, побывал на закладке первого камня в строительство парка «Амурский тигр» в бухте Новик, наблюдал за карнавальным «полосатым шествием» на Океанском проспекте и отправил семье открытку из «тигриного» почтового отделения.

Перед отъездом в Москву министр погулял по центру Владивостока, проголодался и купил популярный у местных жителей корейский паровой пирожок. Как сообщили «Комсомолке» в окружении Александра Козлова, он купил пянсе на углу улиц Адмирала Фокина и Алеутской. А перед тем, как съесть, запостил в Instagram.

– Да простят мне лёгкую несерьёзность, но иногда просто нет времени, чтобы нормально перекусить. Пянсе, говорят, владивостокская легенда? Ну, что скажу...правда, вкусно!, – написал автор странички ministrlive.

Министр сказал, что было вкусно. Фото: Александр Козлов

Он тут же обратился к жителям остальных восьми субъектов РФ на Дальнем Востоке с вопросом: «А какие легенды уличного питания есть в ваших регионах? Делитесь!». К моменту публикации этого материала пост собрал больше 2400 лайков и 133 комментария. Редакция «КП»-Владивосток» приводит некоторые из них: «А мы не оценили пянсе во Владивостоке, наше благовещенское гораздо вкуснее»; «В силу того, что на Сахалине проживает много корейцев, вместо обычной капусты туда добавляют корейскую острую маринованную капусту кимчи. Будете на Сахалине, попробуйте пянсе с кимчи»; «Были в Палане на Камчатке и в простой столовой ели котлеты из оленины с местной черемшой!!! Бомба))))»; «В Анадыре нет уличного питания. Разве что на день рыбака ухой угостить могут на берегу)))»; «В Нерюнгринском районе - хариус солёный и копчёный, обалденная рыба, пальчики оближешь, налим, таймень, мясо оленя… кумыс».

Часть комментариев касаются не разнообразия дальневосточной пищи, а самого поступка министра: «Вы молодец, что без проблем перекусываете!!!», «Ну что же вы делаете, Александр, я же на диете».