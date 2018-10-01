Алексей Кортнев: мы постоянно пишем новые песни, хоть уже и не с тем задором, что в юности

СЕГОДНЯ 07:52 2018-10-01T08:20:50+03:00

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В прошедшее воскресенье, 30 сентября, эфир радио «Комсомольская правда» - Приморье» оказался богат на знаменитых гостей. После лидера группы «Чайф» Владимира Шахрина прибыли фронтмен «Несчастного случая» Алексей Кортнев и музыкальный руководитель Сергей Чекрыжов. Во время общения лидер рок-группы поделился своими впечатлениями о Владивостоке, рассказал о музыкальной и театральной деятельности, и сообщил о загадочном человеке, с которым его часто путают.

— Как настроение после прилёта во Владивосток?

— Приподнятое. Я не так давно поднялся - час назад всего. Я насильно досыпал, потому что ночью просыпался и долго не мог уснуть. Но всё-таки выспался, как следует. Нужно же быть бодрым на концерте! Нам через несколько часов выступать у вас на площади.

— Поводом для вашей поездки к нам стал День тигра. Что вы знаете об этом празднике?

— Ничего...

— А в жизни когда-нибудь видели этого хищника?

— В живой природе, к счастью, не встречал, а вот в Московском зоопарке видел. Надо сказать, что в цирке тигры производят достаточно удручающее впечатление. Я являюсь горячим сторонником того, чтобы прекратить использовать животных в цирковых выступлениях. Может, День тигра этому поспособствует. Кстати, а есть какой-то толк от этого праздника?

Поддерживал разговор музыкальный руководитель группы Сергей ЧекрыжовФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

— Думается, да. Уже выросло поколение детей, которые приобщались к этому празднику, и у них изменилось отношение к тиграм. А это всё же величественное животное, которое нам необходимо оберегать.

— Прекрасно, в таком случае мы сегодня выйдем на сцену и отдадим дань величественному животному.

— Что уже видели во Владивостоке?

— Вчера плодотворно нагулялись, осмотрели туристические достопримечательности. На острове Русский лично я не был, но наши ребята как раз сегодня там купаются.

— Недавно у нас Стивену Сигалу предложили побороться за кресло губернатора Приморья, и он не отказался . А как вы, не хотели бы возглавить наш край?

— Нет, мне претит такая идея - не хочу соприкасаться с политикой. А по поводу Сигала – мне кажется, что он не думал перед ответом на вопрос.

— Сотрудничество с «Квартетом И» продолжите?

— Оно уже продолжается. Мы выпустили три года назад спектакль, который пользуется большой популярностью у мужчин среднего возраста Называется он «Письма и песни». Он достаточно взрослый и серьёзный, но всё равно юмориной, потому что ребята пишут с присущим им остроумием. Мы там играем.

В начале следующего года мы сыграем премьеру нашего спектакля. Сейчас мы активно его дописываем. Это такой полноформатный мюзикл рокового наполнения. Планируем его полгода играть в Москве, а дальше уже повезём по городам.

— Интересно, случались ли какие-нибудь казусы с группой из-за названия?

— Была такая группа «Нескучный сад», вот с ней нас нередко путали. А так, меня периодически путают с Сергеем Мазаевым (вокалист группы «Моральный кодекс» - прим. ред.). Иногда ко мне подходили люди уже немного подшофе и просили автограф с припиской «От Игоря». Мы всё пытались выяснить, кто такой этот Игорь. Единственное, до чего мы додумались, что меня путают с Игорем Крутым, потому что он тоже лысый. Остальные Игори, включая Николаева, Суруханова и других - волосатые.

— Кстати, как известно, музыкальные коллективы - это большая семья. У вас всё так же?

— Да, у нас всё так же происходит. Мы не только поздравляем с праздниками и интересуемся, как идут дела. Мы всегда приходим на помощь друг другу, когда кому-то плохо. Хотя, с нашими семьями мы всё же стараемся проводить больше времени, но мы работаем уже вместе 33 года. Это большое время и только родители знают нас лучше, чем мы друг друга.

— Сегодня у вашего участника Сергея Чекрыжова день рождения, и интересно, какой-нибудь подарок будет от коллектива?

— У нас есть давняя традиция. Чтобы не заморачиваться с этим делом, мы выдаём тринадцатую зарплату. Именнинику через некоторое время после дня рождения приходит бонус в конвертике. То же случится в скором времени, я уверен, и с Серёжей.

Воскресный эфир начался в 16 часовФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

— А какая у вас сейчас заветная мечта, что хотели бы ещё попробовать в жизни?

— Хотел бы посетить новые страны: Японию, Китай, Корею – Азию, одним словом. Манит восточный колорит, я ещё полностью его не познал. Нет, конечно, в Центральной Африке я тоже не был, но туда как-то не очень хочется. Там то воюют, то название страны на ходу меняют. Приезжаешь в одну, а уезжаешь из другой.

— Есть ли у вас города, куда вы хотите возвращаться, и, наоборот, - куда не хотите?

— Мы недавно были в таком городе, как Северск, что под Томском. Это ЗАТО, там обогащают уран. Город удивительный: он полностью обнесён колючей проволокой, за которой ходят люди с автоматами. Проходишь по пропуску. Что меня особенно очаровало, что в середине дня на улице пусто - все люди работают. Есть мамы с малыми детьми и пенсионеры, но их мало. Можно спокойно ходить по автодорогам, потому что там никто не ездит. Вот туда бы я хотел вернуться.

А куда не хотелось бы вернуться... бывали редкостные неказистые города, вроде Новомосковска в Тульской области. Мы когда туда приехали, там текла чудесная трёхветная речка. Видимо из-за обильного слива отходов в воду она стала такой оригинальной.

— Есть ли такие вещи, которые вам не нравятся?

— Не люблю, когда на афише нас представляют как Алексей Кортнев и группа «Несчастный случай». Я даже в райдере прописываю, что если нас так прописывают, то пусть платят двойной гонорар: один - Алексею Кортневу, а второй - группе.

— А во время гастролей вы что-нибудь новое пишете или только погружены в тот материал, который у вас запланирован?

— Да, конечно. В своё время мы даже написали несколько песен, одна из них - «Шла Саша по шоссе». Даже сейчас, во Владивостоке, я сижу и работаю над материалом по пьесе. В гостиннице работается удобней, потому что нет рядом жены, троих детей и кота, который постоянно лезет к тебе.

— Как вы видите свою жизнь через 20 лет?

— Да никак не вижу, потому что не задумываюсь об этом. Пока у нас есть силы, мы продолжим играть. Мы непрерывно пишем песни, и хоть это не тот задор, что у нас был в юности. Но дымок ещё идёт. Хорошо пишется, когда тебя что-то изумляет, а с возрастом ты восхищаешься всё реже и реже.

Отметим, что завершился приезд группы «Несчастный случай» во Владивосток концертом на площади Борцов за власть Советов. Во время выступления Алексей Кортнев призвал приморцев и дальше помогать амурскому тигру.