2018-10-02T11:03:59+03:00
Общество

В Приморье станет проще платить за «коммуналку»

В начале октября жители Владивостока, Артёма, Партизанска и Лучегорска получат единые платежные квитанции за электричество и тепло
Артём КАБАНКОВ
Поделиться:
Начальник владивостокского контрольного центра ПАО «ДЭК» Павел Серов рассказал о единой квитанцииНачальник владивостокского контрольного центра ПАО «ДЭК» Павел Серов рассказал о единой квитанции
Изменить размер текста:

Новация коммунальщиков существенно упростит жизнь абонентам: внесение платы, решение всевозможных проблем теперь будет осуществляться в режиме одного окна. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» – Приморье» рассказал начальник владивостокского расчётно-контрольного центра ПАО «ДЭК» Павел Серов.

- ПАО «ДЭК» заключил агентский договор с АО «ДГК» по оказанию услуги начисления денег за коммунальные услуги. Мы поставляем населению электричество, АО «ДГК» – горячую воду и отопления. Оба предприятия входят в группу компаний «Русгидро». Поэтому и решено было реализовать проект единой квитанции. На западе это уже всё давно работает, теперь мы взялись за Дальний Восток. Начали с Еврейской автономной области, затем Амурской области и Хабаровского края, теперь на очереди – Приморье, — объяснил он.

По сути, ничего особенно не изменится – за исключением того, что бумажек в почтовых ящиках станет меньше. На единой квитанции будут все реквизиты для оплаты электричества, тепла и горячей воды, включая штрих-коды: один для оплаты услуг АО «ДКГ», другой – ПАО «ДЭК». То есть речи о едином платеже нет – услуги за свет и тепло оплачиваются отдельно. Просто с одной и той же квитанции.

Единая квитанция

Единая квитанция

Серьёзное изменение касается работы с абонентами. Теперь пользователи единых квитанций могут обратиться со своими вопросами как в пункты обслуживания «ДЭК», так и в вычислительные центры «ДГК». По оплате тепла, по оплате света – неважно; нужно просто выбрать, куда удобнее. Раньше, например, для решения вопросов с оплатой тепла нужно было идти непосредственно к тепловикам. Теперь это не так. Кроме того, для удобства работает контакт-центр, куда можно обратиться со всеми вопросами. Его телефон: 8-800-100-3-777. Звонок, понятное дело, бесплатный.

Стоит отметить: благодаря режиму одного окна пользователям единых квитанций станет проще вносить изменения в расчёты. Причин может быть много: изменение размера жилплощади, изменение количества проживающих и так далее. Теперь жители Владивостока, Артёма, Партизанска и Лучегорска могут прийти в любой пункт обслуживания «ДЭК» или «ДГК» и внести нужные коррективы.

Нововведения коснутся порядка 226 тысяч абонентов во Владивостоке, 30,7 тыс. в Артёме, 6 тыс. в Партизанске и 9 тыс. в Лучегорске. Новые единые квитанции упадут в их ящики уже до 10 октября. Оплатить их нужно будет до 10 ноября.

- Сделать это можно в кассах ПАО «ДЭК», в отделениях банков, в почтовых отделениях. Важно помнить, что по квитанции совершаются два отдельных платежа – сначала по одному штрих-коду, затем по второму. Деньги ведь идут на разные счета, — пояснил Павел Серов.

Он добавил, что порядок платежей не изменится – никаких дополнительных процентов или статей расхода для абонентов не предвидится. Никаких трудностей не возникнет и для приморцев, которые пользуются автоплатежами, мобильными приложениями

- У многих наших абонентов подключён автоплатеж. Он будет работать как прежде. Никакие реквизиты для перечисления денег не меняются. Еще один момент: при оплате через терминалы «Сбербанка» никакой комиссии начисляться не будет, — уточнил собеседник «Комсомолки.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Гребень антициклона обеспечит отсутствие осадков в Приморье
Северокореец попытался незаконно стать рублёвым миллионером во Владивостоке
Роспотребнадзор планирует закрыть «Бургер Кинг» во Владивостоке
Центральную дорогу снова перекроют на выходных во Владивостоке
Дням Эрмитажа во Владивостоке посвятили почтовую карточку
Проезд в общественном транспорте Владивостока скоро можно будет оплатить по безналу
В Приморье из-за паводков до сих пор действует режим ЧС в 17 районах
Преступная группировка с главарём из Москвы ввезла в Приморье около 500 мигрантов
Рецидивиста, избившего женщину, задержали в Приморье
Девушка с татуировкой цветка пропала в Приморье
Семьям с первенцами Приморье выплатило 160 миллионов рублей
Часть домов Владивостока сегодня остались без электричества
Отелло в юбке из Приморья расплатится свободой за убийство любимого
Павел Воля показал подписчикам знаменитую Шамору и передал привет Илье Лагутенко