В Приморье станет проще платить за «коммуналку»

СЕГОДНЯ 01:30 2018-10-02T11:03:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Новация коммунальщиков существенно упростит жизнь абонентам: внесение платы, решение всевозможных проблем теперь будет осуществляться в режиме одного окна. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» – Приморье» рассказал начальник владивостокского расчётно-контрольного центра ПАО «ДЭК» Павел Серов.

- ПАО «ДЭК» заключил агентский договор с АО «ДГК» по оказанию услуги начисления денег за коммунальные услуги. Мы поставляем населению электричество, АО «ДГК» – горячую воду и отопления. Оба предприятия входят в группу компаний «Русгидро». Поэтому и решено было реализовать проект единой квитанции. На западе это уже всё давно работает, теперь мы взялись за Дальний Восток. Начали с Еврейской автономной области, затем Амурской области и Хабаровского края, теперь на очереди – Приморье, — объяснил он.

По сути, ничего особенно не изменится – за исключением того, что бумажек в почтовых ящиках станет меньше. На единой квитанции будут все реквизиты для оплаты электричества, тепла и горячей воды, включая штрих-коды: один для оплаты услуг АО «ДКГ», другой – ПАО «ДЭК». То есть речи о едином платеже нет – услуги за свет и тепло оплачиваются отдельно. Просто с одной и той же квитанции.

Единая квитанция

Серьёзное изменение касается работы с абонентами. Теперь пользователи единых квитанций могут обратиться со своими вопросами как в пункты обслуживания «ДЭК», так и в вычислительные центры «ДГК». По оплате тепла, по оплате света – неважно; нужно просто выбрать, куда удобнее. Раньше, например, для решения вопросов с оплатой тепла нужно было идти непосредственно к тепловикам. Теперь это не так. Кроме того, для удобства работает контакт-центр, куда можно обратиться со всеми вопросами. Его телефон: 8-800-100-3-777. Звонок, понятное дело, бесплатный.

Стоит отметить: благодаря режиму одного окна пользователям единых квитанций станет проще вносить изменения в расчёты. Причин может быть много: изменение размера жилплощади, изменение количества проживающих и так далее. Теперь жители Владивостока, Артёма, Партизанска и Лучегорска могут прийти в любой пункт обслуживания «ДЭК» или «ДГК» и внести нужные коррективы.

Нововведения коснутся порядка 226 тысяч абонентов во Владивостоке, 30,7 тыс. в Артёме, 6 тыс. в Партизанске и 9 тыс. в Лучегорске. Новые единые квитанции упадут в их ящики уже до 10 октября. Оплатить их нужно будет до 10 ноября.

- Сделать это можно в кассах ПАО «ДЭК», в отделениях банков, в почтовых отделениях. Важно помнить, что по квитанции совершаются два отдельных платежа – сначала по одному штрих-коду, затем по второму. Деньги ведь идут на разные счета, — пояснил Павел Серов.

Он добавил, что порядок платежей не изменится – никаких дополнительных процентов или статей расхода для абонентов не предвидится. Никаких трудностей не возникнет и для приморцев, которые пользуются автоплатежами, мобильными приложениями

- У многих наших абонентов подключён автоплатеж. Он будет работать как прежде. Никакие реквизиты для перечисления денег не меняются. Еще один момент: при оплате через терминалы «Сбербанка» никакой комиссии начисляться не будет, — уточнил собеседник «Комсомолки.