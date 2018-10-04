2018-10-04T09:32:04+03:00
Что приморцу хорошоу

Адвокатская тайна, учительские радости и что думают в Хабаровске о Владивостоке

Эфир 4 октября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВИван ЕГОРХИН
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Адвокатская тайна, учительские радости и что думают в Хабаровске о ВладивостокеАдвокатская тайна, учительские радости и что думают в Хабаровске о Владивостоке
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После порции политических и других новостей пообщаемся с педагогами Приморья: поводом стал их профессиональный праздник, который отмечается 5 октября. Кроме того, узнаем мнение жителей Хабаровска, что они думают о политических потрясениях во Владивостоке и как им самим живётся с неожиданным результатом губернаторских выборов.

В 10 часов в эфир выйдет программа "Народный адвокат".

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 4.10.18.

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 4.10.18

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