СЕГОДНЯ 00:00 2018-10-04T09:32:04+03:00

Адвокатская тайна, учительские радости и что думают в Хабаровске о Владивостоке

Эфир 4 октября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

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После порции политических и других новостей пообщаемся с педагогами Приморья: поводом стал их профессиональный праздник, который отмечается 5 октября. Кроме того, узнаем мнение жителей Хабаровска, что они думают о политических потрясениях во Владивостоке и как им самим живётся с неожиданным результатом губернаторских выборов.

В 10 часов в эфир выйдет программа "Народный адвокат".

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/671620" frameborder="0"></iframe> Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 4.10.18.