Приморье готово к началу отопительного сезона

СЕГОДНЯ 06:10 2018-10-04T06:09:18+03:00

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Сейчас на юге Приморья еще продолжается настоящее «бабье лето», но климатические капризы не предсказуемы, и похолодать может внезапно. В северных районах региона уже ощущается дыхание зимы. О предстоящем отопительном периоде рассказала директор департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края Елена Пархоменко.

Елена ПархоменкоФото: Олег БЕЛОВ

Зима – по расписанию

- Елена Александровна, когда в Приморье начнется отопительный сезон 2018-2019 года?

- Можно сказать, что на севере края отопительный период уже стартовал. Так, теплоэнергетики начали подавать тепло в детские садики Тернейского района. Это связано с понижением температуры воздуха. Пока достаточно прогревать помещения только по ночам, в среднем 10 часов в сутки. А в полном объеме отопительный сезон в Тернейском и других северных районах Приморья планируется развернуть до 15 октября.

- Кто решает - давать отопление или подождать? От чего это зависит?

- Отопительный период начинается, если в течение пяти суток среднесуточная температура составляет от плюс восьми градусов и ниже. Официальные погодные справки, в соответствии с которыми можно говорить об установившихся низких температурах, в Приморском крае выдает Примгидромет. Основываясь на этих данных, окончательное решение о старте отопительного сезона принимает глава муниципального образования. В первую очередь периодическое протапливание начинается в школах, садиках, медицинских учреждениях, а затем в многоквартирных домах.

- Готовы ли социальные учреждения принять тепло?

- Коммунальные службы практически полностью подготовили школы и детские сады, больницы и поликлиники, учреждения культуры к отопительному сезону на территории всего Приморья. Промывка и опрессовка систем отопления завершена во всех учреждениях. Работы выполнены в соответствии с государственной программой «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы. Все объекты жизнеобеспечения к началу отопительного сезона будут в нормативной готовности.

Мороз не застанет врасплох

- Насколько коммунальное хозяйство подготовлено к приходу холодов?

- В настоящее время заканчиваются последние приготовления к старту отопительного сезона – завершаем ремонтную кампанию: специалисты заканчивают замену участков трубопроводов, восстанавливают теплоизоляцию, проводят заключительный этап гидравлических испытаний. Готовность теплосетей уже сейчас превысила 96 процентов. При замене теплотрасс в основном использовались высоконадежные трубы и утеплительные материалы, срок службы которых составляет 50 лет. Кроме этого, к зиме подготовлено почти семь тысяч километров водопроводных и канализационных сетей. Краевое предприятие «Примтеплоэнерго» также завершает ремонт котельных,- там ведутся пуско-наладочные работы.

- Новые автоматизированные котельные вступят в строй с началом отопительного периода?

- «Примтеплоэнерго» завершает работы по установке и подключению семи новых автоматизированных модульных котельных в поселке Козьмино Находкинского городского округа, селе Красный Кут и станции Старый Ключ Спасского района, а также в Партизанске, поселке Лазо, селе Тайга Дальнегорского городского округа и селе Чугуевка. Программа по установке «кочегаров-роботов» предусматривает замену котельных, находящиеся в аварийном состоянии, а также работающих на мазуте. С 2015 года в регионе установлено 110 автономных модульных котельных.

- Оправдываются ли ожидания насчет эффективности «модулей»?

- Экономический же эффект от установки автоматизированных модульных котельных составил почти 146 миллионов рублей. Все агрегаты, входящие в комплект оборудования, энергосберегающие. К примеру, себестоимость выработки одной гигакалории на модульной котельной, работающей на угле, почти в три раза ниже, чем на дизельной. Автоматика котельной регулирует температуру теплоносителя, в зависимости о того, насколько холодно на улице. Кроме того, опыт эксплуатации модульных котельных показал их высокую надежность и эффективность. Важно, что котельные оснащены пыле- и газоочистными установками, снижающими выбросы в атмосферный воздух до минимальных значений. Продукты горения топлива накапливаются в специальном бункере и вывозятся по мере его заполнения с последующей утилизацией.

Запас карман не тянет

- Елена Александровна, сколько топлива необходимо для приморских котельных, чтобы жители края не мерзли зимой?

- Для прохождения отопительного периода «Примтеплоэнерго» потребуется около 220 тысяч тонн мазута, почти 600 тысяч тонн угля, а также более четырех тысяч тонн дизельного топлива. К началу отопительного периода в Примтеплоэнерго должно быть накоплен запас топлива в размере 45 тысяч тонн мазута, 112 тысяч тонн угля и 400 тонн дизельного топлива. Данный запас топлива обеспечивает работу котельных предприятия на срок 30-45 дней.

- И какова ситуация на текущий момент?

- Запас дизельного топлива, необходимого для работы электростанций Тернейского района, составляет 592 тонны или 144 процента от плана. Контракты на поставку дизтоплива заключены до конца года. Объем мазута, включая остатки прошлого отопительного сезона и поставки сентября, составил 41 тысячу тонн. Поставка следующих 23 тысяч тонн топочного мазута пройдет в октябре. Также планируется закупка 25 тысяч тонн мазута, который будет отгружен в ноябре текущего года государственной компанией «Роснефть», которая определена как единственный поставщик топочного мазута для нужд края. Нормативный запас угля сформирован к 1 октября. Также в октябре запланирована поставка еще 70 тысяч тонн твердого топлива. Контракт на поставку твердого топлива с компанией АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) подписан до 2021 года. Причем цена на твердое топливо для нужд ЖКХ региона останется прежней в наступающем отопительном сезоне. Договоренность о том, что цена на уголь для котельных края до конца отопительного сезона 2018-19 годов повышаться не будет достигнута с руководством СУЭК.

- Откуда поступает уголь для приморских котельных?

- В предстоящую зиму поставки твердого топлива в край будут идти только с приморских угольных разрезов. До этого уголь в Приморье приходил преимущественно из Красноярска по железной дороге, но были поставки и приморского топлива. Теперь же край будет получать уголь только местный, в частности, добываемый в Новошахтинске.

Благодаря этому решению для Приморья решаются две задачи. Во-первых, это удешевление цены топлива, благодаря сокращению затрат на его доставку из-за пределов края, что, в свою очередь, приведет к экономии бюджетных средств. Во-вторых, мы обеспечиваем работой приморских угольщиков, увеличивая возможность для рынка сбыта угледобывающих предприятий Приморья.

- Будет ли продолжен перевод мазутных котельных на твердое топливо?

- Мы обсуждаем этот вопрос с угледобывающей компанией, так как доля затрат на приобретение мазута составляет 78 процентов от общих расходов на покупку топлива.

Конкретно!

В Приморье к отопительному сезону 2018-2019 годов необходимо подготовить более 14,5 тысячи жилых домов и социальных объектов, 840 котельных, почти 10 тысяч тепловых, водопроводных и канализационных сетей, более 12 тысяч километров электросетей. На подготовку ЖКХ Приморья к зиме направлено почти 5,5 миллиарда рублей, в том числе из регионального бюджета – почти два миллиарда рублей. Средства предусмотрены в соответствии с госпрограммой «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013–2020 годы. В бюджете Приморского края на этот год были предусмотрены субсидии 10 муниципалитетам на капитальный ремонт 18 объектов теплоснабжения на сумму более 80 миллионов рублей.