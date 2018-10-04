Дни Эрмитажа проходят во Владивостоке

СЕГОДНЯ 06:30 2018-10-04T06:35:31+03:00

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В Приморской государственной картинной галерее в третий раз проходят Дни Эрмитажа. Идея «культурного десанта» принадлежит генеральному директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому, которую помогает осуществить администрация края. В программе множество разнообразных мероприятий, адресованных как для профессионалов, так и для широкой публики.

Так, реставраторы с огромным интересом участвовали в мастер-классе, который провели специалисты Лаборатории научной реставрации восточной живописи. Перенять уникальный опыт собрались профессионалы со всего Дальневосточного региона: из Якутска, Иркутска, Омска, Хабаровска, Благовещенска, Южно-Сахалинска, Владивостока.

В Дни Эрмитажа дополнением к выставке «Голова Ареса. Неистовый сын Зевса» стал проект «Зал Юпитера», разработанный Центром виртуальной реальности КРОК. Это цифровая копия Зала Юпитера в Государственном Эрмитаже. Проект не имеет аналогов в мировой музейной практике и направлен на популяризацию культурного наследия. Кинотеатр виртуальной реальности работает в Парадном зале. Там же по вечерам проходят кинопоказы.

Выставка «Эрмитажная библиотека» представляет специальную литературу – каталоги, путеводители, научные труды. Особый интерес представляют каталоги, выпущенные ко всем выставкам, проходившим в рамках программы Дней Эрмитажа во Владивостоке.

Публичные лекции, по уже сложившейся традиции, специалисты Эрмитажа читают в Дальневосточном федеральном университете. Впервые запланированы подиумные дискуссии: «Живая античность» и «Искусство и мода».

Параллельно проходит секция «Творческая фотография», которой руководит известный петербургский фотограф, член Союза фотохудожников России Игорь Лебедев. В программе мастер-классы, фотокроссы с разбором работ, отснятых участниками. В Парадном зале Приморской государственной картинной галереи представлена выставка «Интерпретация: лучшее» секции «Творческая фотография» Молодежного центра Эрмитажа и студентов факультета фотографии Школы дизайна Парсонс (Нью-Йорк, США).

– С 1 октября по 7 октября проходит акция «Эрмитаж становится ближе». Для участия в акции необходимо собрать пять наклеек на билетах Дней Эрмитажа во Владивостоке, стать участником одного из мероприятий в каждом направлении: выставка «Неистовый сын Зевса. Голова Ареса», путешествие по «Залу Юпитера», Эрмитажный лекторий, Эрмитажная библиотека, принять участие в подиумной дискуссии. В каждой точке волонтеры будут клеить на Вашем билете наклейку. Соберите билеты с наклейками – приходите на финисаж выставки 7 октября, и получите памятный приз,- приглашают организаторы.

Конкретно!

Вход на все мероприятия Дней Эрмитажа во Владивостоке в Парадном зале свободный. На некоторые мероприятия может потребоваться предварительная регистрация по телефону: (423) 241-06-10. Главные анфилады галереи (ул. Алеутская, 12) работают с 11.00 до 19.00

Парадный зал галереи (Алеутская, 12) – с 11.00 до 21.00

Кстати

В Приморье продолжается работа по созданию единого культурного пространства. По поручению Президента России во Владивостоке будет построен единый центр, который объединит под одной крышей ведущие музеи страны. Проект представляет собой строительство концертного зала, музейного комплекса, а также учебного корпуса высшей школы музыкального и театрального искусства, включая служебную гостиницу на улице Аксаковской во Владивостоке. Также предполагается строительство на острове Русском хореографической академии и учебного корпуса средней специальной музыкальной школы. Островная часть включит в себя кампус с жильем для учащихся и преподавателей.