2018-10-04T06:42:41+03:00
Общество

Уссурийск защитят от большой воды

Врио губернатора Олег Кожемяко посетил наиболее пострадавшие от стихии территории Приморья
Елена КРАЙНЕВА
Поделиться:
Олег Кожемяко вник в проблемы пострадавших от наводнения. Фото: Александр Сафронов.Олег Кожемяко вник в проблемы пострадавших от наводнения. Фото: Александр Сафронов.
Изменить размер текста:

В минувшие выходные врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко с рабочей поездкой посетил Уссурийский и Михайловский районы. Эти территории наиболее пострадали в результате наводнения, вызванного августовскими ливневыми дождями. Руководитель региона встретился с жителями, чьи дома попали под большую воду, выяснил, в какой дополнительной помощи нуждаются хозяева подворий.

К примеру, в частном доме и летней кухне семьи Скороход буквально за два часа вода поднялась почти до высоты человеческого роста. Выплаты из краевого бюджета – 100 тысяч на семью и 10 тысяч за потерянный урожай – хозяева уже получили, но этих средств не хватит на ремонт построек. И с такой ситуацией столкнулись и другие сельчане.

Олег Кожемяко дал поручение профильному департаменту составить перечень резервных строительных материалов, которые могут быть выданы жителям для ремонта подтопленных домов.

После инспекции гидротехнических сооружений Олег Кожемяко провел совещание с представителями краевых ведомств и муниципалитета. Основные проблемы, которые приводят к подтоплению территории Уссурийского городского округа, - не чищенные русла рек и отсутствие дамб. Уже разработана комплексная программа по защите от наводнений Уссурийска, рассчитанная на пять лет. Общий объем средств на мероприятия, связанные с постройкой и реконструкцией дамб, – 6,8 миллиарда рублей из федерального, краевого и муниципального бюджетов. В региональной казне финансы предусмотрены в соответствии с госпрограммой «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2013-2020 годы.

Первым объектом станет дамба в центре города. Работы планируется начать в следующем году. Олег Кожемяко поручил главе Уссурийска сформировать перечень мероприятий на 2019 год и обозначить те территории, которые наиболее подвержены наводнениям.

- Чтобы мы могли оказать поддержку по самым сложным направлениям, – подчеркнул он.

А в это время

В Михайловском районе вода затопила несколько сотен подворий и почти полностью погубила урожай на огородах местных жителей. Основная причина – засорение русла реки Михайловка.

На совещании с руководителями краевых департаментов, представителями МЧС и сотрудниками местной администрации, Олег Кожемяко дал поручение расчистить русло, а также привести в порядок пешеходную дорожку, ведущую к мосту. Кроме того, должны быть проведены работы по очистке колодцев и водостоков в селе.

- За неделю надо навести порядок. Главную задачу понимаете: сейчас необходимо все это завершить. Сконцентрируйтесь на этом, – обратился он к участникам совещания.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Стадион «Строитель» наконец вернули к жизни во Владивостоке
АО «Восточный Порт» приступило ко второму этапу строительства пылеветрозащитных экранов на Третьей очереди
Житель Владивостока поживился красной икрой почти на 7,5 миллионов
Избирательный кодекс Приморья поменяли, но кошек выбирать не дадут
По факту жестокого убийства молодой мамы в Приморье возбудили дело
«РЖД» и «Восточный Порт» реализуют совместный проект цифровизации станции «Находка-Восточная»
Больше 120 пожилых приморцев получили шанс на переобучение и новую работу
Полиция Приморья объявила награду за безжалостного душегуба
"Широта крымская": в мэрии Владивостока приняли делегатов из Крыма
Приморский "Восток" выиграл чемпионат России по спидвею
Олег Кожемяко: иду на выборы как самовыдвиженец
Целый двор автомобилей едва не сгорел ночью на Чуркине
Адвокат из Приморья хотел обуть клиента на 2,5 "ляма", но попался "фээсбэшникам"
Дума Владивостока зарегистрировала заявление мэра об отставке
Курочкой с листериями едва не полакомились приморцы
Экипаж «Севастополя» готовится покинуть Пусан до конца недели