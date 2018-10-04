Уссурийск защитят от большой воды

СЕГОДНЯ 07:00 2018-10-04T06:42:41+03:00

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В минувшие выходные врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко с рабочей поездкой посетил Уссурийский и Михайловский районы. Эти территории наиболее пострадали в результате наводнения, вызванного августовскими ливневыми дождями. Руководитель региона встретился с жителями, чьи дома попали под большую воду, выяснил, в какой дополнительной помощи нуждаются хозяева подворий.

К примеру, в частном доме и летней кухне семьи Скороход буквально за два часа вода поднялась почти до высоты человеческого роста. Выплаты из краевого бюджета – 100 тысяч на семью и 10 тысяч за потерянный урожай – хозяева уже получили, но этих средств не хватит на ремонт построек. И с такой ситуацией столкнулись и другие сельчане.

Олег Кожемяко дал поручение профильному департаменту составить перечень резервных строительных материалов, которые могут быть выданы жителям для ремонта подтопленных домов.

После инспекции гидротехнических сооружений Олег Кожемяко провел совещание с представителями краевых ведомств и муниципалитета. Основные проблемы, которые приводят к подтоплению территории Уссурийского городского округа, - не чищенные русла рек и отсутствие дамб. Уже разработана комплексная программа по защите от наводнений Уссурийска, рассчитанная на пять лет. Общий объем средств на мероприятия, связанные с постройкой и реконструкцией дамб, – 6,8 миллиарда рублей из федерального, краевого и муниципального бюджетов. В региональной казне финансы предусмотрены в соответствии с госпрограммой «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2013-2020 годы.

Первым объектом станет дамба в центре города. Работы планируется начать в следующем году. Олег Кожемяко поручил главе Уссурийска сформировать перечень мероприятий на 2019 год и обозначить те территории, которые наиболее подвержены наводнениям.

- Чтобы мы могли оказать поддержку по самым сложным направлениям, – подчеркнул он.

А в это время

В Михайловском районе вода затопила несколько сотен подворий и почти полностью погубила урожай на огородах местных жителей. Основная причина – засорение русла реки Михайловка.

На совещании с руководителями краевых департаментов, представителями МЧС и сотрудниками местной администрации, Олег Кожемяко дал поручение расчистить русло, а также привести в порядок пешеходную дорожку, ведущую к мосту. Кроме того, должны быть проведены работы по очистке колодцев и водостоков в селе.

- За неделю надо навести порядок. Главную задачу понимаете: сейчас необходимо все это завершить. Сконцентрируйтесь на этом, – обратился он к участникам совещания.