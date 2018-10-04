2018-10-04T08:23:11+03:00
Общество

«Быть в спорте - жить в мире»: во Владивостоке готовятся к стартам сотни иностранных студентов

Вузы Благовещенска, Владивостока и Хабаровска объединит спорт и русский язык
Максим КАВАЛЕРОВ
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Студенты из Африки - главные фавориты стартов в лёгкой атлетике. Фото: АТАПРЯЛСтуденты из Африки - главные фавориты стартов в лёгкой атлетике. Фото: АТАПРЯЛ
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Представители двух десятков стран - от Танзании и Узбекистана до Лаоса и Китая - готовятся к стартам третьей спартакиады иностранных студентов «Поколение мира». Она пройдёт во Владивостоке с 11 по 14 октября. Лучших спортсменов определят в мини-футболе, волейболе, бадминтоне, настольном теннисе, стритболе, лёгкой атлетике, плавании и восточной игре го. Сотни молодых людей объединила Ассоциация преподавателей русского языка и литературы (АТАПРЯЛ).

На этот раз в списке участников - 9 дальневосточных вузов, - рассказал директор Дальневосточного филиала фонда «Русский мир» Александр Зубрицкий в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье». Помимо двух традиционных фаворитов - ДВФУ и ВГУЭС - за гран-при поборются Дальрыбвтуз, ТГМУ, Приморская государственная сельскохозяйственная академия, Тихоокеанский государственный университет (Хабаровск), МГУ имени адмирала Невельского и два новичка из Амурской области - Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала Рокоссовского и Благовещенский педагогический университет.

Александр Зубрицкий на открытии спартакиады иностранных студентов осенью 2017 года. Фото: АТАПРЯЛ

Александр Зубрицкий на открытии спартакиады иностранных студентов осенью 2017 года. Фото: АТАПРЯЛ

- Главными героями спартакиады станут ребята из 21 страны мира и их друзья из России. Всех их объединил русский язык. Слоган состязаний отражает главную идею: «Быть в спорте - жить в мире». Помимо всего прочего молодые люди смогут не только показать себя в спортивных состязаниях, но и пройти тренинг по командообразованию, - отметил Александр Зубрицкий.

На площадках федерального университета и ВГУЭС также пройдут мастер-классы по айкидо, кудо, спортивной гимнастике, армейскому рукопашному бою и чирлидингу.

Кстати

Торжественное открытие III спартакиады АТАПРЯЛ среди иностранных студентов состоится 12 октября на арене спорткомплекса «Чемпион-1» Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Организаторы приглашают гостей и жителей Владивостока.

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