Куда спрячут снег во Владивостоке и что думает о догхантерах главный врач больницы на Шепеткова
Сегодня в утреннем эфире обсудим заявления руководства Владивостока о подготовке города к зиме - в том числе обещания больше не устраивать снежную свалку на центральной площади. Гость студии - советник мэра Александр Юртаев. Также свои мнения выскажут пользователи соцсетей и все желающие.
С 9 часов поговорим, чем занимаются в Приморье зоозащитники и есть ли в последнее время случаи отравления, убийства животных. Что не так с догхантерами, - прокомментирует главный врач краевой клинической психиатрической больницы Максим Артамонов.
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Видеозапись "Что приморцу хороШоу" 5.10.18.
Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 5.10.18