2018-10-05T03:40:43+03:00
Что приморцу хорошоу

Куда спрячут снег во Владивостоке и что думает о догхантерах главный врач больницы на Шепеткова

Эфир 5 октября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВИван ЕГОРХИН
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Куда спрячут снег во Владивостоке и что думает о догхантерах главный врач больницы на Шепеткова.Куда спрячут снег во Владивостоке и что думает о догхантерах главный врач больницы на Шепеткова.
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Сегодня в утреннем эфире обсудим заявления руководства Владивостока о подготовке города к зиме - в том числе обещания больше не устраивать снежную свалку на центральной площади. Гость студии - советник мэра Александр Юртаев. Также свои мнения выскажут пользователи соцсетей и все желающие.

С 9 часов поговорим, чем занимаются в Приморье зоозащитники и есть ли в последнее время случаи отравления, убийства животных. Что не так с догхантерами, - прокомментирует главный врач краевой клинической психиатрической больницы Максим Артамонов.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Видеозапись "Что приморцу хороШоу" 5.10.18.

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 5.10.18

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