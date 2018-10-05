СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-05T03:40:43+03:00

Куда спрячут снег во Владивостоке и что думает о догхантерах главный врач больницы на Шепеткова.

Эфир 5 октября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

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Сегодня в утреннем эфире обсудим заявления руководства Владивостока о подготовке города к зиме - в том числе обещания больше не устраивать снежную свалку на центральной площади. Гость студии - советник мэра Александр Юртаев. Также свои мнения выскажут пользователи соцсетей и все желающие.

С 9 часов поговорим, чем занимаются в Приморье зоозащитники и есть ли в последнее время случаи отравления, убийства животных. Что не так с догхантерами, - прокомментирует главный врач краевой клинической психиатрической больницы Максим Артамонов.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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