Во Владивостоке женщина от удара с леерами вылетела из своей машины

СЕГОДНЯ 05:05 2018-10-07T05:43:46+03:00

Машина несколько раз перевернулась в кювете. Фото: RU_CHP: Первый по происшествиям

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Пьяная женщина не справилась с движением на приморской трассе и на большой скорости влетела в дорожное ограждение. От силы удара авто со стационарным предметом она вылетела из транспорта. Сейчас она находится в больнице в критическом состоянии.

Вчера, 6 октября, женщина ехала на своём Toyota Land Cruiser Prado рядом с «Фетисов Ареной». Двигаясь по дороге, перед ней оказался легковой автомобиль, и чтобы не замедляться она решила его объехать. Однако как только она стала маневрировать на трассе, машину сначала резко дёрнуло влево, а после этого – направо, прямиком на отбойник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/672089" frameborder="0"></iframe> От удара женщина вылетела из окна возле Фетисов Арены.Видео: RU_CHP: Первый по происшествиям

Прилетев на леера на большой скорости, удар оказался такой силы, что машину будто в страшном танце закрутило в воздухе, а находящаяся внутри женщина в момент подлетела вверх на несколько метров. После короткого взлёта её ждало травмирующее падение прямиком на асфальт, где в нескольких метрах от неё проезжали другие автомобили.

Тем временем внедорожник, продолживший движение без водителя, улетел в кювет, где несколько раз перевернулся. Также у него отлетело переднее левое колесо, которое попало в лобовое стекло проезжающей мимо Toyota Vitz. К счастью, в этом авто никто не пострадал.

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В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшую доставили в больницу в критическом состоянии. По предварительным данным она управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.