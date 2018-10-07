2018-10-07T05:43:46+03:00
Общество

Во Владивостоке женщина от удара с леерами вылетела из своей машины

Пострадавшая с тяжёлыми травмами доставлена в больницу [фото, видео]
Максим АВЕРКИН
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Машина несколько раз перевернулась в кювете. Фото: RU_CHP: Первый по происшествиямМашина несколько раз перевернулась в кювете. Фото: RU_CHP: Первый по происшествиям
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Пьяная женщина не справилась с движением на приморской трассе и на большой скорости влетела в дорожное ограждение. От силы удара авто со стационарным предметом она вылетела из транспорта. Сейчас она находится в больнице в критическом состоянии.

Вчера, 6 октября, женщина ехала на своём Toyota Land Cruiser Prado рядом с «Фетисов Ареной». Двигаясь по дороге, перед ней оказался легковой автомобиль, и чтобы не замедляться она решила его объехать. Однако как только она стала маневрировать на трассе, машину сначала резко дёрнуло влево, а после этого – направо, прямиком на отбойник.

От удара женщина вылетела из окна возле Фетисов Арены.Видео: RU_CHP: Первый по происшествиям

Прилетев на леера на большой скорости, удар оказался такой силы, что машину будто в страшном танце закрутило в воздухе, а находящаяся внутри женщина в момент подлетела вверх на несколько метров. После короткого взлёта её ждало травмирующее падение прямиком на асфальт, где в нескольких метрах от неё проезжали другие автомобили.

Тем временем внедорожник, продолживший движение без водителя, улетел в кювет, где несколько раз перевернулся. Также у него отлетело переднее левое колесо, которое попало в лобовое стекло проезжающей мимо Toyota Vitz. К счастью, в этом авто никто не пострадал.

В "Вице" сегодня праздную второй день рождения. Фото: RU_CHP: Первый по происшествиям

В "Вице" сегодня праздную второй день рождения. Фото: RU_CHP: Первый по происшествиям

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшую доставили в больницу в критическом состоянии. По предварительным данным она управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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