2018-10-08T06:52:41+03:00
Что приморцу хорошоу

Итоги международного конгресса рыбаков и перенос столицы ДФО во Владивосток

Эфир 8 октября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Алексей САМУСЬКОВАлександр СЫРЦОВИван ЕГОРХИН
Поделиться:
Итоги международного конгресса рыбаков и перенос столицы ДФО во ВладивостокИтоги международного конгресса рыбаков и перенос столицы ДФО во Владивосток
Изменить размер текста:

Сегодняшний эфир на радио "Комсомольская правда" - Приморье" начнем с обсуждения главных новостей прошедшей недели. Среди них - заявление врио губернатора Олега Кожемяко о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток.

Еще одна немаловажная тема - международный конгресс рыбаков. Подведем его итоги вместе с президентом ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгием Мартыновым.

Серьезные беседы разбавим прогнозом погоды на неделю и разговором о том, какие жидкости и как часто нужно менять в автомобиле.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 8.10.18.

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 8.10.18

00:00
00:00
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Во Владивостоке осуждён дилер, торговавший "синтетикой" килограммами
Пограничники Приморья спасли терпящих бедствие северокорейцев
МВД: полицейские Приморья переписку в мессенджерах не читают
Приморье - в лидерах округа по контрактникам
Хабаровские спасатели вывезли из тайги обломки самолета, найденные приморцами
Приморец сурово отомстил своей гулящей жене
Рыба и овощи заметно подешевели во Владивостоке
Страшная авария под Уссурийском унесла одну жизнь и изувечила другую
Сотня школьников повеселилась на "Земле леопарда"
Наболевшей проблеме "Хайаттов" во Владивостоке нашли решение
Дружбу России с Арменией увековечили в Приморье
Врио губернатора Приморья сравнил бюджеты края и Сахалина - и ахнул
Боевые корабли Тихоокеанского флота покинули японскую базу
Владивостокский "Адмирал" потерпел самое позорное домашнее поражение
Во Владивостоке сегодня ветрено, но без дождей
Две машины не поделили центральную дорогу во Владивостоке
Врио губернатора Приморья осмотрел аварийный мост через реку Соколовка
Сегодня хоккеисты из «Адмирала» сразятся с челябинским «Трактором»
Туристический слёт «Земли леопарда» собрал более 100 человек
Десятки рыболовецких шхун КНДР нашли в приморской бухте
Международный мототурнир во Владивостоке собрал мотоциклистов из Испании и стран АТР
«Луч» сыграл вничью на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи
Во Владивостоке мужчина выпал из окна многоэтажного дома
В страшной аварии несколько человек зажало в покореженной машине в Приморье
Сегодня в Приморье ожидается тёплая погода
Владивосток меняет подход к ремонту дорог
Из пожара площадью 150 "квадратов" спасли троих взрослых приморцев и ребенка
Полиция Владивостока не прекращает борьбу с парковщиками-нелегалами
Парк для всех патриотов откроют на острове Русский во Владивостоке