Итоги международного конгресса рыбаков и перенос столицы ДФО во Владивосток

СЕГОДНЯ 00:00 2018-10-08T06:52:41+03:00

Эфир 8 октября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

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Сегодняшний эфир на радио "Комсомольская правда" - Приморье" начнем с обсуждения главных новостей прошедшей недели. Среди них - заявление врио губернатора Олега Кожемяко о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток.

Еще одна немаловажная тема - международный конгресс рыбаков. Подведем его итоги вместе с президентом ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгием Мартыновым.

Серьезные беседы разбавим прогнозом погоды на неделю и разговором о том, какие жидкости и как часто нужно менять в автомобиле.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/672213" frameborder="0"></iframe> Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 8.10.18.