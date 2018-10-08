Итоги международного конгресса рыбаков и перенос столицы ДФО во Владивосток
Сегодняшний эфир на радио "Комсомольская правда" - Приморье" начнем с обсуждения главных новостей прошедшей недели. Среди них - заявление врио губернатора Олега Кожемяко о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток.
Еще одна немаловажная тема - международный конгресс рыбаков. Подведем его итоги вместе с президентом ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгием Мартыновым.
Серьезные беседы разбавим прогнозом погоды на неделю и разговором о том, какие жидкости и как часто нужно менять в автомобиле.
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Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 8.10.18.
Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 8.10.18