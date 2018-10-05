Игра со спичками чуть не погубила лошадей и людей во Владивостоке

СЕГОДНЯ 07:38 2018-10-05T07:38:48+03:00

Дети подожгли рулон с сеном рядом со стойбищем лошадей, не подозревая, чем это может обернуться [видео]

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Cотрудники и лошади владивостокского конного клуба «Фаворит» пострадали из-за сильного пожара. Чтобы спасти жизни своих питомцев, люди шли на риск и получили тяжёлые травмы. Виновниками ЧП стали незваные гости ипподрома – три школьника-хулигана, ради интереса подпалившие рулон сена.

Произошло несчастье в минувший четверг. Лошади стояли в стойлах, сотрудники вели свою обыденную работу, присутствовали в клубе и несколько владельцев коней. В какой-то момент на конюшню забрели несколько школьников 9-10 лет от роду. Это, в общем-то, обычная ситуация: местные ребятишки нередко забредают в «Фаворит». На коней посмотреть, погулять по территории – что плохого? Обычно такие посетители немного погуляют, посмотрят на лошадок, да пойдут дальше своей дорогой. Но не в этот раз.

Неожиданно сорванцы потерялись из виду – они пошли к лошадиным стойлам, где находилось сено. Сначала они прыгали на мягкой сухой траве, а когда им надоело – решили развести под ней небольшой костёр. Они явно не ожидали, каким кошмаром обернётся эта детская забава.

Рулон с сеном вспыхнул как спичка. Пламя разрослось до невероятных размеров. Малыши сразу дёрнули с места преступления, а вот находящиеся в нескольких метрах от пожарища лошади не смогли выбраться со своих мест. Им на помощь сразу выбежали сотрудники и гости конюшни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/671794" frameborder="0"></iframe> Пожар в конном клубе «Фаворит».Видео: Наталья Дзюмак! другой источник

— Вспыхнуло всё очень быстро. От огня шёл очень сильный жар – даже рядом находиться было опасно. Некоторых лошадей мы смогли вывести из помещения, а вот для спасения других пришлось ломать стены. Коней выводили через пролом. Всех обуял страх, но желание спасти лошадей всё же у нас стояло первоочередным, — рассказала дрожащим голосом корреспонденту «Комсомольской правды» тренер-инструктор клуба Наталья Дзюмак.

Всего во время пожара пострадало четыре человека – среди них руководитель клуба Анна Александрова-Хомутова. Когда она спасала одного из своих «подопечных», ей пришлось подойти слишком близко к огню. Лошадь в итоге удалось спасти, но Анна получила ожог четвёртой степени – ей обожгло руку от плеча до кисти. Остальные спасатели получили ожоги первой и второй степени, лошади тоже сильно не пострадали.

Пожар тушили долго: с трёх часов дня до двух ночи. Это связано с тем, что клуб находится в безводном районе, где нет гидрантов. Объёма воды в пожарных машинах хватало на пять минут, после чего они уезжали заправиться. Также на место прибыли грейдеры, чтобы раскидать тлеющее сено. Причём даже их мощностей не хватило - техника сломалась, пока боролась с огнём.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/671795" frameborder="0"></iframe> Последствия пожара в конном клубе «Фаворит».Видео: Наталья Дзюмак

Позже нашлись и виновники происшествия. Ими оказались три мальчика школьного возраста. Заводилой у этого трио оказался ребёнок из трудной семьи – он уже находился на учёте у полицейских. Сегодня всех их опросили в отделении городского УМВД. Вот только спрашивать с них нечего – в этот возрасте их не могут привлечь к ответственности. За них пострадают уже родители.