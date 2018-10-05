Экс-директор «Примтеплоэнерго» Алёна Григорьева отделалась штрафом

СЕГОДНЯ 08:22 2018-10-05T08:22:33+03:00

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Во Владивостоке прекратили уголовное дело бывшей руководительницы «Примтеплоэнерго» Алёны Григорьевой. Экс-директор коммунального предприятия отделалась лишь незначительным штрафом.

Как ранее писала «Комсомолка», Алёну Григорьеву обвиняли в превышении служебных полномочий. Ее задержали в ноябре прошлого года после обысков. Нарушение экс-директор допустила во время закупки 6 модульных котельных.

Как следует из материалов суда, во время розыгрыша тендера на поставку котельных Григорьева незаконно «выбила» с торгов одного из участников – московский 90 экспериментальный завод (работает, между прочим, на «оборонку»). Это предприятие должно был по закону выиграть аукцион. А экс-руководительнице хотелось, чтобы на торгах победили их конкуренты – речь идет о новосибирской компании «Термооптима». Это предприятие «Термооптима» выигрывало большую часть аукционов на поставку модульных котельных в «Примтеплоэнерго». Во всяком случае, об этом говорят данные с сайта «Госзакупки».

Большую часть контрактов на поставку модульных котельных выиграла именно эта фирма

Зачем Григорьевой нужно было помогать одним и мешать другим? Она таким образом Григорьева хотела выслужиться перед одним из чиновников (кем именно – суд не разглашает).

Она начала выяснять, на каких основаниях можно исключить из торгов экспериментальный завод. Оптимальным вариантом оказалось снижение стоимости первоначальной заявки. Тендер ведь выигрывает компания, которая предлагает меньшую стоимость. Московский завод явно не потянул бы более низкую стоимость тендера, а вот их конкуренты – вполне. Тем более, что Алёна Григорьева заранее предупредила «Термооптиму» – и оно быстренько снизило цену своей заявки на торги. Схема сработала безотказно, и аукцион на поставку котельных выиграл нужный кандидат.

90 завод работает на оборонную промышленность. Фото: wikimapia.org

Понятное дело, что подобные действия незаконны. Сама обвиняемая (ко всему прочему) еще и превысила свои полномочия. Против нее возбудили дело по 286 статье Уголовного кодекса – по ней Григорьевой грозило до 4 лет колонии. Заодно фигурантку дела поместили под домашний арест. Однако уже в марте этого года по отношению к бывшей главе «Примтеплоэнерго» начались поблажки. Сначала ее отпустили под подписку о невыезде. А теперь Первореченский суд Владивостока вообще отменил уголовное преследование обвиняемой. Сделано это по ходатайству адвоката.

«Григорьева впервые совершила преступление средней тяжести, дала явку с повинной, признала вину, в ходе следствия добровольно выдала денежные средства в сумме 80000 рублей. Ущерб по делу отсутствует. Кроме того, Григорьева размещала социальную рекламу с напоминанием о незаконности ограничения конкуренции, а также оказывала спонсорскую помощь коррекционной школе-интернату. То есть вред, причиненный преступлением, заглажен иным образом», – заявила она в суде.

Прокуратура не согласилась с позицией защиты. Однако судья Сергей Лихачёв решил, что Григорьева все-таки заслуживает снисхождения. В конце концов, преступление имело среднюю тяжесть, ущерб возместили – зачем же до тюрьмы доводить? К тому же пострадавшая сторона (АО «90 экспериментальный завод») не заявляли исковых требований в рамках уголовного дела.

В итоге Лихачёв постановил: уголовное преследование Алёны Григорьевой – прекратить.

«Назначить меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30000 рублей. Установить Григорьевой А.В. срок уплаты судебного штрафа – 30 суток со дня вступления постановления в законную силу. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить», – значится в тексте приговора.

В общем, бывшая руководительница «Примтеплоэнерго» вышла совершенно сухой из воды. За превышение полномочий ей выписали штраф – точно такого же размера, например, какой дают за пьяное вождение. При этом конец карьеры Алены Григорьевой ознаменовался целым рядом ЧП – срывом отопительного сезона, нехваткой мазута и прочими радостями. Но и этого ей, похоже, никто уже не припомнит.

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