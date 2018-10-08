Вопрос о снижении цены на рыбу в Приморье обсудят в Кремле

СЕГОДНЯ 07:40 2018-10-08T09:32:08+03:00

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Приморье остаётся одним из регионов России, где рыба продаётся по недоступным для некоторых слоёв общества ценам. Решать эту проблему власти края совместно с рыбопромышленными ассоциациями собираются на самом высоком уровне – в Кремле. Какие шаги необходимо предпринять для снижения стоимости морепродуктов рассказал президент ассоциации краевых рыбохозяйственных предприятий Георгий Мартынов в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье».

Напомним, на открытии международного конгресса рыбаков в прошедшую пятницу, 5 октября, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко призвал рыбопромышленников посодействовать снижению цены на рыбу. Слова главы края рыбопромышленные объединения приняли как руководство к действию. Однако, по словам Георгия Мартынова, здесь существует немало сложностей, которые необходимо решать через законодательство страны, чтобы достичь желанной цели.

- Если государство хочет от рыбной отрасли, чтобы она отгружала продукцию на внутренний рынок, то первое, что надо сделать - создать условия в торговых сетях, потому что сегодня регулятором поставки рыбы на внутренний рынок являются не рыбаки. После вылова продукция проходит череду посредников, а их за последние годы выросло очень много. И каждое звено в этой цепи ведёт к удорожанию рыбы, - поделился со слушателями Георгий Мартынов.

В настоящее время в России добывается пять миллионов тонн рыбы, из них 3,5 - на Дальнем Востоке. При этом особенность дальневосточного рыбохозяйственного промысла заключается в том, что основной внутренний рынок находится на западе, за 10 тысяч километров. В связи с этим возникает сложность с перевозом продукции. Если в других крупных рыбодобывающих странах, вроде Японии или Норвегии, проще идти на внутренний рынок за счёт их малой территории, то для дальневосточного рыбопромышленника проще увезти продукцию в ближайшие страны Азии.

Жаркое обсуждение приморской рыбопромышленности прошло в программе «Что приморцу хороШоу»Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

- Вот вроде выловили рыбу, так чего бы её и не скинуть за малую стоимость сразу на прилавок? Но нет. Сначала вам надо отвезти её в лабораторию. Там скажут, что продавать её нельзя - не соответствует нормам, - рассказывает Георгий Мартынов. - То есть продавать сразу с борта на рынок никак нельзя, потому что она зачастую не проходит клинические испытания, - сетует президент ассоциации.

По его словам, необходимо менять требования к качеству и в первую очередь государство должно создать условия для этого. Сегодня, помимо налогов, существует так же плата за биоресурсы.

- Если идёшь на внешний рынок - плати все 100% этого сбора. Но если ты заходишь на внутренний рынок, раньше нужно было оплачивать от этой суммы только 15 процентов. Сейчас правительство готово пойти на новый шаг и вовсе отменить эту уплату при вхождении на внутренний рынок. Это условие должно позитивно повлиять на рост рыбы на приморских прилавках.

В завершение он отметил, что итогом встречи конгресса стало донесение до правительства страны условий по улучшению ситуации с продажей рыбы внутри страны, а именно изменение законодательства, а также сокращение цепочки между рыбаками и потребителем.

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