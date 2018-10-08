В Приморье спасли от неминуемой смерти енотовидную собаку

СЕГОДНЯ 07:54 2018-10-08T08:51:29+03:00

Зверю сильно досталось, но он уже идет на поправку. Фото: зоопарк "Садгород"

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В Приморье спасли енотовидную собаку, которую едва не загрызли бродячие псы. Разъяренная стая сильно поранила лесного хищника. Спасти зверя смогли во владивостокском зоопарке «Садгород».

Как сообщили работники зоопарка на своей страничке в Instagram, енотовидную собаку нашли в Хасанском районе Приморья, возле села Перевозная. Зверя обнаружили возле дороги – он безуспешно пытался отбиться от стаи псов. Несчастную животину или выловили в лесу, или достали из норы. Несколько очевидцев отогнали стаю и забрали енотовидную собаку с собой. Сначала они решили сами выходить зверька – но по здравом размышлении решили, что ему нужна все-таки профессиональная помощь. Они решили обратиться в зоопарк «Садгород» – его работники периодически лечат разных пострадавших животных.

Хищница едва не осталась без лапки. Фото: зоопарк "Садгород"

«Енотовидная собака живет у нас уже больше недели, сейчас она уже идет на поправку. Раны были серьезными, но пушистика спасли», - сообщили сотрудники зоопарка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/672214" frameborder="0"></iframe> Енотовидная собака.

Сильнее всего пострадала лапа собаки – были опасения, что ее придется ампутировать. Однако до этого не дошло. Совсем скоро хищница (а это оказалась девочка) поправится и будет бегать на всех четырех лапах. После этого ее отпустят обратно в дикую природу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/672215" frameborder="0"></iframe> Зверька спасли от неминуемой смерти.

Как ранее писала «Комсомолка», в зоопарке «Садгород» помогают самым разным зверям – совам, летучим мышам, лисам… Местные работники умело обращаются со всеми животными. Этим летом, например, в стенах учреждения родилась первая дальневосточная зебра.