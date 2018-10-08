В Приморье спасли от неминуемой смерти енотовидную собаку
В Приморье спасли енотовидную собаку, которую едва не загрызли бродячие псы. Разъяренная стая сильно поранила лесного хищника. Спасти зверя смогли во владивостокском зоопарке «Садгород».
Как сообщили работники зоопарка на своей страничке в Instagram, енотовидную собаку нашли в Хасанском районе Приморья, возле села Перевозная. Зверя обнаружили возле дороги – он безуспешно пытался отбиться от стаи псов. Несчастную животину или выловили в лесу, или достали из норы. Несколько очевидцев отогнали стаю и забрали енотовидную собаку с собой. Сначала они решили сами выходить зверька – но по здравом размышлении решили, что ему нужна все-таки профессиональная помощь. Они решили обратиться в зоопарк «Садгород» – его работники периодически лечат разных пострадавших животных.
Хищница едва не осталась без лапки. Фото: зоопарк "Садгород"
«Енотовидная собака живет у нас уже больше недели, сейчас она уже идет на поправку. Раны были серьезными, но пушистика спасли», - сообщили сотрудники зоопарка.
Енотовидная собака.
Сильнее всего пострадала лапа собаки – были опасения, что ее придется ампутировать. Однако до этого не дошло. Совсем скоро хищница (а это оказалась девочка) поправится и будет бегать на всех четырех лапах. После этого ее отпустят обратно в дикую природу.
Зверька спасли от неминуемой смерти.
Как ранее писала «Комсомолка», в зоопарке «Садгород» помогают самым разным зверям – совам, летучим мышам, лисам… Местные работники умело обращаются со всеми животными. Этим летом, например, в стенах учреждения родилась первая дальневосточная зебра.