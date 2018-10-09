2018-10-09T08:48:04+03:00
Что приморцу хорошоу

Что жители Приморья получают по почте?

Эфир 9 октября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВИван ЕГОРХИН
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Что жители Приморья получают по почте?Что жители Приморья получают по почте?
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Сегодня, 9 октября, отмечается Всемирный день почты. Несмотря на постоянную информатизацию общества, услугами почты до сих пор пользуются по всему миру. О современных тенденциях развития почты и вызовах современности сегодня побеседуем с Виталием Тулиным, заместителем директора Приморского филиала Почты России.

В преддверии празднования Дня психического здоровья в гости на радио "Комсомольская правда" - Приморье" придут главный врач краевой клинической психиатрической больницы Максим Артамонов и клинический психолог, заведующая патопсихологического отделения Екатерина Фиденко.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 9.10.18.

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 9.10.18

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