2018-10-09T02:25:10+03:00
Общество

Владивосток, каким мы его ещё не видели: уникальные кадры - 1971

В Сети появилось ностальгическое видео города нашенского
Максим КАВАЛЕРОВ
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Владивосток 1971 года.

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«Уникальнейшие кадры! Владивосток, март 1971 года... Качество улучшено - можно резать на фотографии», - такой пост в сети Facebook выложил блогер Вадим Красов.

По его словам, некто Владимир ранее выложил любительскую съёмку, видимо, доставшуюся в наследство от родителей в формате mpeg2. В этой раритетной съёмке большую часть хронометража занимал не Владивосток. Вадим Красов смонтировал чёрно-белое видео и перевёл его в формат hd.

Город нашенский предстаёт на видео во всей своей красе. Железнодорожный вокзал, Первая Речка, проспект Столетия Владивостока, пятачок у мединститута, горпарк и корпуса ДВГУ, Дворянское гнездо, стадион «Динамо»… В центре города ещё хозяйничают трамваи. На кинотеатре «Искра» актуальная и в наши дни вывеска: выборы!

Обитатели Facebook живо отреагировали на видео-свидетельство 47-летней давности.

- Спасибо, мило! Мне тут годик, и я где-то на Некрасовской в колясочке тусуюсь!;

- Мне в 71-м был ровно годик. Спасибо за такой фильм - реально полёт в прошлое. Моя коляска в Первомайском районе каталась - по Окатовой и Калининской;

- Я как раз работал в Дальневосточном пароходстве на дизель-электроходе «Капитан Марков». Это моя юность - я там ходил в эти дни, спасибо.

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