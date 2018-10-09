2018-10-09T08:33:53+03:00
Происшествия

Назначили крайней: дело с квартирами для сирот вызвало бурю негодования в Приморье

Учителя и общественники края встали на защиту Надежды Виткаловой
Артём КАБАНКОВ
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На защиту Надежды Виткаловой поднялись учителя и общественники. Фото: primorsky.ruНа защиту Надежды Виткаловой поднялись учителя и общественники. Фото: primorsky.ru
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В Приморье разгорается крупный скандал, связанный с уголовным преследованием Надежды Виткаловой - бывшей замдиректора краевого департамента образования. Ей инкриминируют нарушения при закупке жилья для детей-сирот. Между тем, многие знакомые с нравами в сфере образования персоны уверены: Виткалову сделали «стрелочницей». Учителя, директора и общественники готовы грудью встать на ее защиту – и, если понадобится, дойти до президента.

Шесть квартир, два миллиона, одна халатность

О проблемах с жильем для сирот в Приморье, наверное, не слышал только ленивый. Голодовка в центре Владивостока, затяжные стройки, ежегодные громкие заявления чиновников… Другое дело, что ситуация до сих пор не двигается с мертвой точки. В таких ситуациях обычно принято начинать проверки и возбуждать уголовные дела. Наказывать виноватых и так далее. Приморский край не стал исключением. Еще в прошлом году краевая прокуратура начала проверку в департаменте образования, который занимался покупкой квартир для сирот. Результаты оказались не самыми веселыми - оказалось, что значительная часть квартир для воспитанников детдомов закупалась по завышенным ценам. Материалы проверки передали в Следственный комитет. И вот тут начались странности.

Осенью 2017 года следователи возбудили уголовное дело о закупках жилья в Приморье для детей-сирот по завышенным ценам. На него обратил внимание председатель СКР Александр Бастрыкин. Но в итоге вся эта история (а речь идет о многомиллионных финансовых нарушениях) вылилась всего в одно уголовное дело - о халатности. Ни о мошенничестве, ни о злоупотреблениях (в общем, статьях, которыми здесь пахнет), речи не идет вообще. Героиня этой криминальной истории не менее неожиданная: бывшая и.о. директора департамента образования Надежда Виткалова. Она много лет занимала пост заместителя директора департамента образования. В 2016 году (с января по июнь) временно возглавила орган исполнительной власти. Больше было некому, так как руководители и его первый зам ушли со своих постов: в департаменте как раз началась очередная свистопляска. За этот срок для сирот купили всего 6 «однушек» (из 280, купленных в 2016 году). Как уверяют следователи, из приобрели по завышенной цене. Ущерб краевому бюджету немаленький - 2 миллиона рублей. Однако как раз в этом никого не обвиняют.

- Следователи поначалу пытались «раскрутить» из этой истории дело о мошенничестве. Я даже давала свидетельские показания по этому поводу. Но это дело просто кануло в Лету. В начале апреля, после обысков, мне предъявили обвинение в халатности. По версии следствия, на посту главы департамента я должна была выпустить некий акт, который бы предотвратил закупку квартир по завышенной стоимости, - рассказала Надежда Виткалова корреспонденту «КП».

Что это должен быть за акт – постановление, приказ, что-то еще - не знает никто, даже работники Следственного комитета. При этом других обвиняемых и подозреваемых в скандале с «сиротскими квартирами» нет.

С другой стороны, на тот момент без подписи Надежды Виткаловой продажа квартир была бы невозможна. Сторона защиты уверяет, что те самые 6 квартир приобретались ровно по той же схеме, что и раньше (и после, соответсвенно). Так ли это – сложно сказать. Однако очевидно, что прицепиться есть к чему.

Как сообщает старший помощник руководителя приморского управления СК РФ Аврора Римская, Виткалова не приняла своевременных мер по организации работы с «сиротскими» квартирами. Он якобы должна проконтролировать обоснование максимальной цены контрактов - и не сделала этого. Формулировка довольно расплывчатая

«Мы пойдем до конца»

Ситуация, мягко говоря, неоднозначная. При этом история уверенно движется к судебному разбирательству - в деле уже насчитывается 13 томов. Однако теперь к защите Надежды Виткаловой решили активно подключаться приморские учителя и общественники. Инициативную группу возглавила ректор Приморского института развития образования Елена Григорьева.

- Сама ситуация абсурдная. Никаких доказательств ее виновности следствие до сих пор не предъявило. Есть конкретная ситуация, в которой хотят сделать крайне одного постороннего человека. Во-первых, Надежда Виткалова уже десять лет работает в краевой администрации, и она не занималась всеми этими квартирными вопросами. Во-вторых, Надежда Алексеевна - это воплощение законности, без шуток. Это вам все мои коллеги подтвердят. Она всегда очень строго следила, чтобы нигде ничего не было нарушено, - поделилась она своим мнением с корреспондентом «Комсомолки».

Елена Григорьева возглавила инициативную группу Фото: Артём КАБАНКОВ

Елена Григорьева возглавила инициативную группуФото: Артём КАБАНКОВ

Сейчас в защиту бывшей чиновницы идет активный сбор подписей. Письма с требованием восстановить справедливость и прекратить уголовное преследование Виткаловой в скором времени отправятся в адрес врио губернатора Приморья Олега Кожемяко, генпрокурора РФ Юрия Чайки и руководителя СК РФ Александра Бастрыкина.

- Для нас очевидно, что в ситуации с нарушениями квартир для сирот есть виновные, которых по каким-то причинам никто не трогает. Всех собак хотят повесить на нашу коллегу, которую мы все давно и хорошо знаем. Мы уверены в ее невиновности и будем добиваться закрытия дела. Пойдем до конца. Если что, обратимся напрямую в администрацию президента, собираемся выходить на митинги и пикеты, - рассказала участница инициативной группы, директор Евро-Азиатского лицея ДВФУ Элеонора Трубникова.

По ее словам, сейчас на Надежду Виткалову всерьез давят следователи. Они требуют от нее признать вину - чего экс-чиновница делать не собирается. Речь идет о своеобразной сделке со следствием: мол, даешь признательные показания - тебя по минимуму накажут, а через небольшое время погасят судимость. И как будто бы ничего не было. Все подобные предложения фигурантка дела отвергает.

В поддержку Виткаловой выступают директора школ, общественники, и даже чиновники - например, уполномоченная по правам ребенка в Приморском крае Анна Личковаха. Они надеются, что в этой запутанной истории, наконец, разберутся. И, понятное дело, решат всё по справедливости.

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