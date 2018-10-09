Сильные дожди с громом: в Приморье объявлено штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 07:55 2018-10-09T08:11:38+03:00

Больше всего стихия ударит по Владивостоку

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Завтра в Приморье ожидаются сильные дожди со штормовым ветром. В крае уже объявлено соответствующее предупреждение. Приморцев просят в этот день соблюдать безопасность на дорогах.

По данным Примгидромета, из-за вышедшего южного циклона к побережью Приморья утром и днём завтра, 10 октября ожидаются дожди и штормовой ветер. Лить продолжит и в ночь на четверг.

- Ожидаются дожди, местами сильные (с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее). Утром и днем 10 октября в южных и на юге западных районов ожидаются сильные (с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее), местами очень сильные дожди (с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее), грозы. Ветер порывами до 15–20 м/с, - передаёт Примгидромет.

На Владивосток завтра обрушится максимальное число осадков. Их количество - 50 мм и более за 12 часов, а сумрачное небо озарится молниями с раскатистым громом. Сила ветра – штормовая: 17–22 метров в секунду.

В пресс-службе администрации краевого центра сообщают, что все службы жизнеобеспечения готовы к ликвидации последствий. Водителей всех видов транспорта просят соблюдать дополнительную осторожность при движении по городу.

О всех нарушениях в работе городского хозяйства можно сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефонам 2222-333, 2614-033, 2400-813 (факс).