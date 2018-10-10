2018-10-10T01:29:15+03:00
Общество

Еще одному скверу во Владивостоке грозит уничтожение

Зеленую зону на улице Постышева хотят снести ради детского сада
Артём КАБАНКОВ
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О том, что скверу и зеленой аллее грозит уничтожение, местные жители узнали случайноО том, что скверу и зеленой аллее грозит уничтожение, местные жители узнали случайноФото: Артём КАБАНКОВ
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Во Владивостоке разгорается скандал вокруг уничтожения очередного зеленого уголка. На этот раз под угрозой сноса оказалась небольшая аллея в районе дома на улице Постышева, 5. Городские власти собираются реконструировать местный детсад – за счет насаждений.

О том, что зеленую зону возле их домов планируют уничтожить, горожане узнали несколько недель назад – совершенно случайно. Как выяснилось, еще судьбу здешних деревьев уже решила городская администрация.

– Мы обратились в мэрию с просьбой выкосить траву вдоль нашей зеленой аллеи. Сначала нам пришел ответ от вице-мэра Владимира Вильчинского – мол, все сделаем. А еще через неделю бумага о том, что существует проект сноса всей аллеи. И не только ее, – рассказал «Комсомолке» лидер инициативной группы жильцов Дмитрий Козлов.

Андрей Козлов возглавляет инициативную группу Фото: Артём КАБАНКОВ

Андрей Козлов возглавляет инициативную группуФото: Артём КАБАНКОВ

Дело в том, что уже несколько лет рядом с аллеей стоит бывший детский сад (адрес – Постышева, 7А). Сейчас его решили восстановить – а заодно и расширить. Сейчас он рассчитан на 200 ребят, а после реконструкции там сможет заниматься сразу 350 детей. Сделать это собираются за счет сноса зеленого уголка и местного сквера. Это одна из немногих зеленых зон в этом районе. Жители Постышева сразу же выступили против этой инициативы – и обратились с жалобами в мэрию, краевую администрацию и ряд других инстанций.

– Весь участок будет занимать примерно 2 гектара. Он включает в себя не только территорию садика, но и подъездные пути. Дорогу там приличную хотят сделать. У нас, по сути, внутри квартала миниатюрный проспект 100-летия сделают. Конечно, мы выступили против. Сейчас в администрации заявляют, что зеленую зону они сохранят. Но никаких подтверждающих документов мы не видели, – рассказывает местный житель Алексей.

Жители Постышева провели уже несколько общих собраний. Одно из них состоялось накануне Фото: Артём КАБАНКОВ

Жители Постышева провели уже несколько общих собраний. Одно из них состоялось наканунеФото: Артём КАБАНКОВ

Сейчас ситуация вообще находится в подвешенном состоянии – из-за того, что все ответственные за решение проблемы чиновники ушли в отставку. В том числе мэр Виталий Веркеенко и его заместитель Ирина Мануйлова. На посты придут новые люди, и как они будут разбираться с очередным «скверным» делом – вопрос открытый. Дело в том, что другие предложенные чиновниками варианты тоже не устраивают горожан. Причин этому две. Во-первых, все они предлагают вырубку значительного количества деревьев, просто в разных местах микрорайона. Во-вторых, новые подъездные пути осложнят жизнь вообще всем окрестным домам. Местные внутриквартальные дороги и так забиты автотранспортом, а увеличение потока машин приведет к настоящему коллапсу.

– Причина появления этого крайне спорного проекта очевидна. Мне Ирина Мануйлова объясняла, что он нужен для ликвидации очереди в детские сады. О чем речь? Сейчас у нас в микрорайоне «Снеговая падь» строят новый район на 2000 человек. Без какой-либо инфраструктуры, без школ и садиков. Этим проектом даже новый врио губернатора возмущался. Соответственно, после заселения нового района сильно возрастет нагрузка на все остальные детские сады города. Так что расширения садика нужно именно для этого, – считает Дмитрий Козлов.

То самый садик Фото: Артём КАБАНКОВ

То самый садикФото: Артём КАБАНКОВ

Между тем, на диалог с жильцами уже вышли краевые власти. В ближайшее время с возмущенными горожанами встретится глава департамента внутренней политики Павел Ясевич. Почему именно он? Дело в том, что возмущенные жители улицы Постышева намерены создать серьезное движение, нацеленное на защиту зеленых зон в этом районе города. Перед выборами подобная активность может стать серьезным политическим козырем – и, по всей видимости, краевики намерены сотрудничать с возмущенными владивостокцами. Для обоюдной, понятное дело, выгоды. Возможно, что именно приближение нового витка борьбы за приморскую власть подстегнет решение проблемы.

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