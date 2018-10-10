Кто на самом деле виновен в срыве графика строительства квартир для приморских сирот?
Сегодняшний эфир на радио «Комсомольская правда» - Приморье» будет посвящен обзору самых важных новостей за прошедший день, среди которых очередной скандал в городской думе Партизанска, принятие закона «О детях войны», а также выходка Мамаева и Кокорина.
Во втором часе программы вместе с Надеждой Виткаловой обсудим, кто же на самом деле виноват в срыве графика строительства жилья для сирот, а также узнаем, почему на неё завели уголовное дело.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 10.10.18.
Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 10.10.18