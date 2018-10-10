2018-10-11T04:39:51+03:00
Что приморцу хорошоу

Кто на самом деле виновен в срыве графика строительства квартир для приморских сирот?

Эфир 10 октября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Илья КУЗНЕЦОВИван ЕГОРХИН
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Кто на самом деле виновен в срыве графика строительства квартир для приморских сирот?Кто на самом деле виновен в срыве графика строительства квартир для приморских сирот?
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Сегодняшний эфир на радио «Комсомольская правда» - Приморье» будет посвящен обзору самых важных новостей за прошедший день, среди которых очередной скандал в городской думе Партизанска, принятие закона «О детях войны», а также выходка Мамаева и Кокорина.

Во втором часе программы вместе с Надеждой Виткаловой обсудим, кто же на самом деле виноват в срыве графика строительства жилья для сирот, а также узнаем, почему на неё завели уголовное дело.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 10.10.18.

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 10.10.18

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