Возглавить прокуратуру Приморья предложили прокурору Якутии

СЕГОДНЯ 05:12 2018-10-10T05:42:49+03:00

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На должность главного прокурора Приморья пророчат Николая Пилипчука из Якутии, где он с 2016 года занимает аналогичную должность. Соответствующее согласование внёс на рассмотрение Законодательного собрания края (ЗСПК) генпрокурор РФ Юрий Чайка. Ранее возглавить региональную прокуратуру предлагали иркутянину Александру Воронину.

16 октября на заседании комитета по региональной политике и законности ЗСПК приморские парламентарии рассмотрят согласование Юрия Чайки о назначении на руководящую должность краевой прокуратуры якутянина Николая Пилипчука. Кандидат известен своей работой на Дальнем Востоке, а также тем, что в 2016 году заступил на должность главного прокурора республики Саха. Причём поставили его защищать права и свободы якутян на продолжительное время – 5 лет, из которых он ещё не успел отработать и половины.

- За время службы зарекомендовал себя высококвалифицированным, профессионально грамотным, инициативным руководителем. Обладает большим опытом работы, организаторскими способностями, проявляет оперативность при решении практических вопросов прокурорского надзора. Умело нацеливает подчинённых на устранение нарушений закона, добиваясь конкретных результатов, - сообщается в документе за подписью генерального прокурора РФ.

Николай Пилипчук успел поработать в трёх регионах РоссииФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Среди других заслуг Пилипчука отмечены государственные награды «Заслуженный работник прокураторы Российской Федерации», «За безупречную службу», « За верность закону» I степени и другие.

Отметим, что ещё месяц назад, в сентябре, в кресло главного прокурора Приморья предлагалось посадить иркутянина Александра Воронина. Краевые депутаты уже готовились обсуждать назначение кандидата из другого региона страны, но этого не случилось. Олег Чайка отозвал своё представление, а Воронина в итоге назначили главным прокурором Иркутской области.

Тем временем бывший прокурор Приморского края Сергей Бессчасный занял руководящую должность в организационном управлении центрального аппарата Гепрокуратуры РФ.

СПРАВКА «КП»

Пилипчук Николай Леонтьевич родился в 1959 году в Комсомольске-на-Амуре. За время учёбы он получил знания слесаря-сантехника, а по окончанию пошёл служить в армию. После дембеля будущий прокурор отправился в институт имени Р.А. Руденко, где отучился по специальности правоведение. Сразу после окончания обучения в 1984 году пошёл стажироваться в городскую прокуратуру, и через год дослужился до старшего следователя.

Дальнейшая его лестница карьерных успехов: 1989 – заместитель прокурора Центрального района, 1991 – прокурор Ленинского района. В 1997 году Николай Пилипчук отправился в Комсомольский район Хабаровского края, чтобы на этом месте проработать в должности прокурора десять лет.

Вершиной успеха стал 2007 год, когда Пилипчук отправился в Хабаровск работать в должности заместителя краевого прокурора, а через год уже стать первым замом.

С 2009 года он снова переехал, но только уже за границы родного края - в Амурскую область, где так же исполнял прокурорские обязанности. На этом месте он проработал 7 лет, пока его в 2016 году не отправили руководить прокуратурой Якутии.