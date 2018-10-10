В Приморье сохраняется штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 09:20 2018-10-10T09:48:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в Приморье пошёл на убыль циклон, который ночью начал диктовать свою ветренную и дождливую погоду в крае. На регион пролились сильные дожди и продул сильный ветер силой до 22 метров в секунду. Несмотря на ослабевание непогоды, штормовое предупреждение сегодня ещё продолжает действовать.

По данным Примгидромета, сегодня ночью край начал накрывать циклон, смещающийся со стороны Корейского полуострова. Первые дожди начались на юге, где выпало от 1 до 8 мм осадков. Днём непогода ещё продолжает смещаться вдоль побережья, неся с собой дожди и сильный ветер.

- Основной удар по Приморью пришёлся на первую половину дня, дальше дожди пойдут на убыль. Сила ветра продолжит держаться на уровне 13-18 метров в секунду, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» - Владивосток» в пресс-службе Примгидромета.

Отмечается, что циклон продолжит своё медленное смещение вдоль восточного побережья, и основной удар придётся на восточную часть края. Завтра циклон переместится на север восточного побережья. Дожди на большей части края пойдут на убыль. Максимальные температуры +7…+15 °C. Окончательно циклон перестанет оказывать влияние на погоду Приморского края только к концу рабочей недели.

Во Владивостоке по состоянию на 14 часов выпало 35 миллиметров осадков. Во второй половине дня дожди пошли на убыль, но свою силу растеряли ненамного. Ожидается, что только к ночи осадки прольются с небольшой силой. Впрочем, завтра в краевом центе так же не обойдётся без дождей, но лить они будут редко. Также похолодает: ночью температура воздуха +5…+8 °C, днём четверга +10…+13 °C.