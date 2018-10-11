СЕГОДНЯ 00:00 2018-10-11T05:34:18+03:00

Как правильно выбирать готовую продукцию в магазинах и при этом не обанкротиться

Эфир 11 октября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Изменить размер текста: A A

В Приморье пришли осениие холода, а значит следует задуматься о том, как защитить себя и своего ребенка от простудных заболеваний. Вместе с нашими гостями из Владивостокской детской поликлиники №5 Екатериной Шрейберг и Ольгой Горловой дадим нашим радиослушателям ценные советы.

Еще одна тема сегодняшней беседы - это готовая продукция в супермаркетах. Как проверить качество и срок годности, и как проводятся проверки качества, расскажет Марина Ковтун, заместитель начальника управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Ну а в постоянной рубрике «Народный адвокат» сегодня побеседуем с Денисом Крамаровым о банкротстве физических лиц и зачем вообще это нужно.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/672819" frameborder="0"></iframe> Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 11.10.18.