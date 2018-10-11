СЕГОДНЯ 05:32 2018-10-11T05:32:49+03:00

У Вадима Ковтуна (слева) самое мягкое наказание. Алексею Никитину (справа) дали 23,5 года. Другие "партизанам" - и того больше. Фото: РИА "Новости"

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«Приморским партизанам» не удалось обжаловать приговор, вынесенный после третьего рассмотрения дела. Верховный суд оставил решение судьи в силе, сообщает «Комсомолка» со ссылкой на «Интерфакс».

Накануне в Верховном суде рассмотрели апелляции участников банды «приморских партизан». В мае этого года, после третьего рассмотрения дела, им вынесли окончательные приговоры. Все участники группировки получили длительные сроки заключения. Защита пятерых обвиняемых сразу же обжаловала приговоры. Обвиняемые были не согласны с решением суда: они уверяли, что убийство на них просто «повесили».

Как писала «Комсомолка», третий пересмотр дела «приморских партизан» касался всего одного эпизода из послужного списка банды – убийства четырёх человек осенью 2009 года. По версии следствия, в тот роковой день обвиняемые застрелили и ограбили группу наркоторговцев. Тогда банда устроила настоящую бойню на конопляной плантации в Кировском районе Приморья. В этот раз присяжные сочли парней виновными. Так что судья вынес «партизанам» обвинительные приговоры. Александра Ковтуна и Владимира Илютикова (основных действующих лиц) приговорили к 25 годам лишения свободы каждого, Максима Кириллова – к 21,5 году, Алексея Никитина – к 23,5 годам колонии. Самое мягкое наказание получил Вадим Ковтун, который просто подвозил участников банды к месту преступления. Судья Евгений Гаврилов приговорил его к 8 годам заключения. На свободе «партизан» окажется довольно скоро: большую часть срока он уже отсидел в следственном изоляторе.

Обжаловать приговоры участникам банды в этот раз не удалось. Верховный суд оставил решение Приморского краевого суда в силе. Ни одну из апелляций не удовлетворили. Так что большинству «партизан» придется провести в колонии еще много лет.

Справка «КП»:

Делом «приморских партизан» - это одна из самых резонансных криминальных историй, произошедших в Приморье. Семь участников банды нападали на полицейских, убивали людей, занимались грабежами, разбоем и кражами. На их поиски бросили более 1000 силовиков. От полиции бандиты прятались в лесу - за что и получили свое прозвище.

При задержании двое «партизан» погибли. В 2014 году выживших членов банды осудили на большие сроки – вплоть до пожизненного.

В 2016 году один из эпизодов дела вернули на повторное рассмотрение. Речь идёт об убийстве четырёх человек: «Комсомолка» подробно писала об этом преступлении. Тогда «партизан» оправдали. Двух подсудимых – Вадима Ковтуна и Алексея Никитина – освободили прямо в зале суда. Они обвинялись только по этому эпизоду. Прокуратуру такой исход не устроил, и она добилась отмены приговора. Дело снова вернули в суд.

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