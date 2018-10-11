Приморский нацпарк «Земля леопарда» получил новое имя

СЕГОДНЯ 11:22 2018-10-11T11:38:47+03:00

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Приморскому национальному парку «Земля леопарда» присвоили имя Николая Воронцова – ученого, фактически стоявшего у истоков создания приморской особо охраняемой территории. Событие для приморской науки знаковое. По интересному стечению обстоятельств, оно совпало с новым этапом развития заповедных земель на Хасанщине.

Торжественное мероприятие состоялось в минувшую среду, когда на Приморье обрушились страшные ливни с грозами. Однако непогода не помешала открыть памятник, появления которого ждали уже долгое время. Речь идет о памятном камне, посвященном советскому ученому Николаю Воронцову. Его именем теперь называется и «Земля леопарда».

Николай Воронцов очень много сделал для приморской науки.Фото: Артём КАБАНКОВ

Для многих современников имя этого выдающегося ученого вряд ли о чем-то скажет. Между тем, именно он в свое время «поднимал» приморскую науку. В 1972-1977 годах он возглавлял заповедник «Кедровая падь», биолого-почвенный институт дальневосточного научного центра Академии наук (сейчас – ДВО РАН). При нем этот самый институт превратился из заштатного учреждения в серьезную научную структуру.

– Николай Николаевич активно привлекал в Приморский край специалистов, в том числе молодых. Это те люди, которые двигали и двигают дальневосточную науку. Благодаря им у нас сейчас дальневосточное отделение РАН превратился в один из главных научных центров России, – рассказал корреспонденту «КП» доктор биологических наук Алексей Крюков.

Алексей Крюков лично работал с ВоронцовымФото: Артём КАБАНКОВ

Отметился профессор Воронцов и политической активностью. Он, например, внес большой вклад в прекращение ядерных испытаний на Новой Земле.

Торжественный моментФото: Артём КАБАНКОВ

На открытие памятника приехали не только ученые – но и чиновники самых разных уровней. Присутствовали на церемонии и гости из Москвы. Им было что обсудить: сейчас Приморье реализует крупнейший международный проект по защите диких кошек. Речь идет о трансграничном биосферном резервате на границе с Китаем.

– На границе с нацпарком «Земля леопарда» Китай оборудует свой нацпарк. Его площадь составит 1 миллион гектаров. То есть это будет одна огромная охраняемая территория, на которой будут жить дальневосточные леопарды, тигры и другие животные. Она будет условно разделяться государственной границей, но на жизни зверей это никак не скажется, – рассказала «Комсомолке» генеральный директор некоммерческой организации «Дальневосточные леопарды» Елена Гангало.

Елена Гангало рассказала о российко-китайском сотрудничествеФото: Артём КАБАНКОВ

Сейчас проект находится в начальной стадии. Китайская сторона только-только создала дирекцию своего национального парка. Переговоры с представителям Поднебесной идут довольно медленно – но перспективы у этого сотрудничества очень серьезные.

Одновременно с этим в Хасанском районе создается новый экологический парк для туристов. Речь идет о полуострове Гамова – там введут пропускной режим (впрочем, не очень жесткий) и создадут массу туристических маршрутов. Называться парк будет «Леопарды на Гамова»: это символизирует то, что он является частью «Земли леопарда». Его площадь составит 6000 гектаров. По словам местных чиновников, этот проект должен вдохнуть новую жизнь в Хасанский район.

– Для завершения проекта потребуется несколько лет. Экологический парк уже принес району большие деньги: объем инвестиций подбирается к одному миллиарду рублей. Мы считаем, что парк станет «туристическим хитом» среди местных жителей и туристов, в том числе иностранных, – поделился с «КП» врио главы района Валерий Алпатов.

На мероприятие приехали чиновники разных уровней. Это, например, руководитель департамента природных ресурсов Александр КоршенкоФото: Артём КАБАНКОВ

В общем, заповедные территории в Приморье активно развиваются – и, думается, еще через несколько лет край действительно станет настоящей экологической Меккой. «Земле леопарда» уже есть, чем похвастаться – шутка ли, за шесть лет число взрослых леопардов достигло почти 90 особей. Еще одно достижение приморского нацпарка – самая большая сеть фотоловушек в России. Благодаря скрытым камерам, работники «Земли леопарда» отслеживают жизнь своих питомцев в режиме онлайн.

Вот таких камер по всему зоопарку наставлено более 400 штукФото: Артём КАБАНКОВ

Чтобы объехать все ловушки, нужно очень много времени, неделя-две. Некоторые из них установили в отдаленных районах. До какой-нибудь камеры нужно целый день добираться. А всего их – более четырехсот. Некоторые камеры гибнут от раздражительности или простого любопытства диких зверей. По словам сотрудников нацпарка, особенно часто фотоловушки страдают от медведей. То медвежата, играясь, раздербанят камеру, то взрослый самец смахнет ее лапой… Кошачьи относятся к камерам более дружелюбно.

Новые фотоловушки устанавливают в нацпарке постоянно. Одну из них установили, например, после открытия памятника.