Как правильно подготовиться к походу по Приморью

СЕГОДНЯ 00:00 2018-10-12T05:42:16+03:00

Эфир 11 октября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

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Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» поговорим о подготовке к походу. Какую экипировку необходимо взять, какую подготовку нужно пройти, наиболее популярные туристические маршруты Приморья и многое другое.

А где вы предпочитаете отдыхать осенью. Дома или на даче, ходите в походы по краю самостоятельно или в составе туристических групп? Звоните на прямой эфир по телефону 230-22-52. Или пишите на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Ну а во втором часе ждем в гости участников смены «Медиапарад» из всероссийского детского центра «Океан». Вместе с ними поговорим о том, какой будет будущая журналистика.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/672993" frameborder="0"></iframe> Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 12.10.18.