Кожемяко против ЭРА-ГЛОНАСС, новый рекорд «Человека-горы» и живой оркестр на радио «Комсомольская правда»-Приморье»
Сегодня подведём итоги ушедшей недели, в том числе обсудим последние заявления главы Приморского края Олега Кожемяко. Одно из них касается установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные иномарки из Японии.
Также поговорим про очередной, по словам Ивана Савкина, мировой рекорд: в минувшие выходные известный в Приморье пауэрлифтер (он же - «Человек-гора») сдвинул с места теплоход.
А в 9 часов в студию радио «Комсомольская правда»-Приморье» придут дирижёр и артисты оркестра МГУ имени Невельского.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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Прямая трансляция радио Комсомольская правда Владивосток.
Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 15.10.18