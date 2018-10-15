СЕГОДНЯ 00:00 2018-10-15T06:50:39+03:00

Кожемяко против ЭРА-ГЛОНАСС, новый рекорд «Человека-горы» и живой оркестр на радио «Комсомольская правда»-Приморье»

Эфир 15 октября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

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Сегодня подведём итоги ушедшей недели, в том числе обсудим последние заявления главы Приморского края Олега Кожемяко. Одно из них касается установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные иномарки из Японии.

Также поговорим про очередной, по словам Ивана Савкина, мировой рекорд: в минувшие выходные известный в Приморье пауэрлифтер (он же - «Человек-гора») сдвинул с места теплоход.

А в 9 часов в студию радио «Комсомольская правда»-Приморье» придут дирижёр и артисты оркестра МГУ имени Невельского.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Прямая трансляция радио Комсомольская правда Владивосток.