Приморские рыбаки готовятся расширить присутствие на мировом рынке

СЕГОДНЯ 05:50 2018-10-12T05:50:39+03:00

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XIII Международный конгресс рыбаков прошел в Приморье 4-5 октября. Ежегодное мероприятие собрало рекордное число участников - порядка 500 представителей российских и зарубежных предприятий, чья деятельность связана с морем, собрались во Владивостоке. Организатором Международного конгресса рыбаков традиционно выступила администрация Приморского края. Соорганизаторы и партнеры Конгресса - Федеральное агентство по рыболовству, крупнейшие рыбопромышленные ассоциации и бизнес-объединения РФ. Какие темы сегодня наиболее актуальны для рыбацкой общественности, - рассказал председатель рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Рыба для народа

- Георгий Геннадьевич, в программе конгресса немалое местно было выделено теме увеличения экспорта морепродукции. Не приведет ли такая тенденция к тому, что «рыбная корзина» для приморцев станет беднее?

- Рыбная промышленность России в настоящее время интегрирована в мировой рынок, и игнорировать этот факт невозможно. Рыбаки поставляют на внутренний рынок ровно столько, сколько внутренний рынок требует. Не следует забывать и о том, что доходы от экспорта, получаемые предприятиями рыбной отрасли, являются налогооблагаемой базой. Таким образом, чем больше рыбаки заработают на экспорте, тем больше отчислений поступит в бюджеты всех уровней.

- А как насчет доступности даров моря для жителей края, чьи доходы не позволяют баловаться деликатесами из океанских глубин?

- По этому поводу достаточно ясно высказал позицию краевой власти врио губернатора на пленарном заседании. По предложению Олега Кожемяко, отраслевые бизнес-ассоциации должны взять на себя заботу о том, чтобы 10-15 процентов уловов поступали на российский берег и обеспечивали внутренний рынок по доступным ценам. Мы услышали главу региона. Основная задача рыбной отрасли - это обеспечение продовольственной безопасности страны, потому все новации должны быть направлены на создание условий и преференций для реализации рыбопродукции на внутреннем рынке.

- Почему теме экспорта было уделено столь большое внимание, ведь приморские рыбаки достаточно активно торгуют на внешнем рынке?

- Действительно, по официальным данным, из всей добываемой рыбы в Дальневосточном бассейне 70 процентов уходит на экспорт. Проблема отрасли состоит в высокой сырьевой направленности. А нашим перерабатывающим предприятиям сложно соперничать с конкурентами на мировом рынке. Для этого считаю необходимым создать и внедрить национальную экологическую сертификацию рыбной продукции и продвигать этот российский бренд. Это будет способствовать решению задачи по расширению присутствия российских компаний на мировых рынках при обязательном обеспечении продовольственной безопасности страны.

- А что было интересно зарубежным «китам» рыбного бизнеса на большой встрече в Приморье?

- Все изменения, которые происходят в нашей рыбохозяйственной отрасли, сильно влияют и на международный рынок. Так что диалог был интересен как нашим производителям, так и зарубежным партнерам. В ходе панельной дискуссии «Экспорт рыбопродукции. Стратегия развития» речь шла об отраслевом экспорте в свете Указа Президента от 7 мая текущего года, ситуации на мировых рынках, изменениях в структуре поставок и «узких местах» в процессе усиления позиций России в глобальной торговле рыбопродукцией.

Болевые точки

- Какие темы были самыми острыми в программе Конгресса?

- Несомненно, к таковым относится вопрос относительно квот. Реализация новшеств в этой сфере дала и отрицательные результаты. Так, ряд предприятий в Приморье потеряли значительные объемы квот креветки, крабов, минтая, трески. Это вызывает настороженность среди рыбаков: а не приведут ли дальнейшие усовершенствования к новым негативным последствиям? Сегодня до сих пор не решён вопрос окончания промысла в текущем году, ряд предприятий края имеют реальную угрозу прекратить работу уже в ноябре-декабре 2018 года в связи с окончанием срока действий договоров о закреплении долей квот. Хотя такие новации, как увеличение срока закрепления за предприятиями долей квот до 15 лет, восстановление единого промыслового пространства, позволяющего хозяйствующему субъекту самостоятельно определять режим работы, несомненно, оказали позитивное влияние на экономику отрасли.

- Уточните, пожалуйста, что именно беспокоит рыбаков в вопросе распределения квот.

- Сейчас действует исторический принцип, когда квоты перезакрепляются за уже работающими предприятиями, если они выполняют условия, поставленные государством. На смену этому порядку предлагается вернуть аукционы. Тогда в торгах сможет участвовать любая компания, независимо от профессионального опыта, материально-технической базы и деловой репутации, были бы деньги. Мы это уже проходили в 2000-х годах, когда квоты на аукционах скупали заинтересованные компании, работающие на Китай и Корею. Ситуация может повториться. И нет гарантии, что у определенных бизнес-кругов не возникнет желания распространить продажу квот на аукционах и в отношении других объектов добычи, например, сельдь или минтай. Конкуренция должна быть не в доступе к ресурсам, а в уровне переработки морепродукции. Кроме того, развалится инвестиционная политика: предприятия, которые уже заказали строительство новых судов, потерпят колоссальные убытки. Обнадеживает, что врио губернатора взял под личный контроль решение этой проблемы. Об этом Олег Кожемяко заявил в своем выступлении на Конгрессе.

Расставить приоритеты

- В работе Международного конгресса рыбаков участвовали официальные лица, представляющие государство. Какие вопросы профессиональное сообщество поставило перед Росрыболовстом, Россельхознадзором и прочими заинтересованными ведомствами?

- Необходимо определить стратегические цели и задачи рыбного хозяйства страны. Какие же из них основные? Решение вопросов обеспечения производственной безопасности? Наполнение бюджета всеми доступными средствами? Быть донором для развития смежных отраслей Или все же быть равноправной составляющей единой экономики страны? Рыбаки могут выполнить любую из этих задач, но не все одновременно

- Каков ваш прогноз на ближайшее время для рыбного бизнеса?

- Текущий год станет для рыбной отрасли тяжелым, поскольку изменились правила рыболовства и идет процесс переподписания квотных договоров. Несмотря на это, поводы для оптимистичных прогнозов имеются - главное, чтобы был улов, и активно развивалась экономика. О ее развитии мы и поговорили на пленарном заседании Конгресса, тема которого «Рыбная отрасль – новый этап развития». Участники обсудили вопросы электронной ветеринарной сертификации, зарубежный опыт регулирования доступа к промысловым ресурсам, вопросы модернизации и обновления флота и многое другое.

- А о чем шла речь в ходе панельной дискуссии «Реализация новаций в рыболовстве как основа прорывного развития рыбного хозяйства»?

- Профессионалы высказали свои оценки и прогнозы инвестиционной активности предприятий рыбохозяйственного комплекса в настоящее время и в предстоящие 10-15 лет, обсудили вопросы, связанные с господдержкой отрасли, развитием судостроения и береговой инфраструктуры. Кстати, на территории края действуют более 130 предприятий отрасли. Они получают поддержку из регионального бюджета на приобретение технологического рыбоперерабатывающего оборудования, модернизацию производства в рамках госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае» на 2013-2020 годы.