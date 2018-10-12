Приморцев лишили еще одного места отдыха

СЕГОДНЯ 06:25 2018-10-12T06:37:37+03:00

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Крупное водохранилище под Уссурийском осушили минимум на два года. Это произошло из-за аварийного состояния местной дамбы, которую «добили» августовские тайфуны.

Вот уже месяц как крупное Кугуковское водохранилище, расположенное в пригороде Уссурийска, полностью обмелело. От водоема не осталось и следа – теперь на месте рукотворного озера лишь ил, грязь да несколько широких луж. Такая удручающая картина наблюдается здесь с начала сентября.

Водохранилище построили еще при Советском Союзе для орошения полей. Сейчас оно является излюбленным местом отдыха жителей Уссурийска и окрестных районов края. Там можно было и искупаться, и порыбачить, и на сап-серфе поплавать. На берегу Кугуковского водохранилища располагается популярная база отдыха.

Теперь делать там нечего: всю воду спустили в начале сентября, тогда же закрылась местная база. Все произошло прямо перед «бархатным сезоном» в Приморье. Приморцы, массово приезжавшие к водохранилищу, чтобы встретить последние теплые деньки 2018 года, видели совершенно печальную картину. Несколько жалоб на произошедшее поступило и в адрес редакции «КП».

От Кугуковского осталось всего несколько больших луж. Фото: mark2_che

Как оказалось, воду спустили сразу после тайфуна, ударившего по Уссурийску в конце августа. Мощное наводнение разрушило плотину на водохранилище – дамба и без того держалась на честном слове. Эти меры были нужны для того, чтобы избежать еще более сильных повреждений.

– Водохранилище на реке Кугуковка не выполняет свою функцию. Воды в нем нет. Плотина пострадала еще в 2017 году, после тайфуна «Нору». Тогда в теле дамбы образовались многочисленные промоины, разрушен паводковый железобетонный водосброс. Но плотина находилась в целостном состоянии, – пояснили «КП» в пресс-службе администрации Уссурийска.

Прошедший паводок окончательно «добил» гидротехническое сооружение. Теперь его готовят к ремонту. В мэрии отметили, что работы начнутся уже в следующем году. Чиновники уже согласовали смету: на ремонт выделят более 300 миллионов рублей. Закончить реконструкцию Кугуковского водохранилища планируют в 2020 году. То есть воды здесь не будет целых два года – минимум. Не секрет, что сроки окончания подобных работ обычно затягиваются. Уссурийцам придется надолго попрощаться с этим местом отдыха.

Вот что осталось от водохранилища. Фото: mark2_che

– Всего на защиту Уссурийска от паводков планируют выделить 6,2 миллиарда рублей. Программа рассчитана до 2024 года. Согласно ее условиям, достройка, ремонт и реконструкция пройдут на 24 гидротехнических сооружениях округа, – отметили в мэрии Уссурийска.

Не исключено, что Кугуковское водохранилище ждет судьба артёмовского водохранилища на реке Озёрные ключи. Его полностью осушили летом 2016 года из-за того, что местная Вторая плотина («вторуха», как ее называют в народе) совершенно износилась. Водохранилище было излюбленным местом отдыха жителей Артема – как летнего, так и зимнего. Теперь на его месте – огромная сухая яма. Из-за нехватки финансирования ремонт дамбы каждый год переносят. Не повторится ли эта история в Уссурийске?

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