2018-10-12T06:43:50+03:00
Звезды

Образ рыбы связан с Владивостоком в живописи

«Городское путешествие» предлагает совершить художник Александр Брошко в своей компании
Варвара ПОГОДИНА
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Образ большой рыбы витает над Владивостоком. Фото: Игорь СЕРОВ.Образ большой рыбы витает над Владивостоком. Фото: Игорь СЕРОВ.
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Выставка художника Александра Брошко открывает мистический взгляд на морской туман, окутывающий столицу Приморья. Какими еще словами рассказать о выставке «Фантазии и жизни вязь», где на холстах - современный город, очень похожий на Владивосток. А на фоне узнаваемого урбанистического пейзажа парит в небе рыба, с жадными глазами, с ненасытным ртом.

- Миниатюра называется «Городское путешествие». А совершить его нам предлагает художник Александр Брошко (Кораблев). Художник из Владивостока - города столь же реального, сколь и мифического, фантастического, врубелевского, - рассказали организаторы выставки в Приморской краевой публичной библиотеке имени Горького. – И что характерно, в работах мастера нет и намека на присутствие темных сил. В его живописи и графике - только свет. Даже если работа выполнена черным гелевым карандашом.

В творческих фантазиях мастера нет ничего случайно выдуманного. Хотя Александр Брошко родился в семье пограничника во время службы отца в Амурской области, детство и юность художника прошли во Владивостоке. Здесь рождались и вызревали его мечты о море, дальних странствиях. В этом и смысл его псевдонима – Кораблев. Судьбу определил рейс в северные моря. Среди команд идущих караваном судов был объявлен конкурс на лучшую стенгазету. Победила «наглядная агитация», в создании которой первую скрипку, или, точнее, первая кисть, принадлежала Александру.

Это стало импульсом, побудившим молодого человека серьезно заняться изобразительным искусством. Он записался в Студию народных художников при Дворце культуры железнодорожников. Тогда ею руководил Григорий Михайлович Цаплин. Затем поступил во Владивостокское художественное училище. Получив профессиональное образование, участвует в выставках, начал работать художником-оформителем. Эту деятельность по сей день Александр Брошко продолжает трудиться в багетной мастерской Арт-галереи «Ностальгия». Лучшие его работы отобраны для выставки, которую в библиотеке имени Горького назвали «Фантазии и жизни вязь».

При чем тут «жизни вязь»? Ответ на этот вопрос есть у кураторов экспозиции:

- Вязь эта - отблеск того золотого сечения, которое уравновешивает творческое воображение художника и его фантазии с жизнью и становится той нитью, которую у нас принято называть путеводной. Это стремление к совершенству, попытка извлечь из мира совершенных звуков собственную мелодию, а из сюжета - собственное осмысление «волшебства» - в мифологии, сказке, реальной жизни.

Конкретно

Выставка открыта в Приморской краевой публичной библиотеке по адресу: Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59-а, до 31 октября.

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