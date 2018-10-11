Музыка стирает границы между народами Азиатско-Тихоокеанского региона

11 Окт. 10:00 2018-10-12T07:08:20+03:00

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Ставший ежегодным мероприятием, Фестиваль культур стран Азиатско-тихоокеанского региона ежегодно проходит в октябре. И сейчас в залах Приморской филармонии открываются новые имена исполнителей, благодарная публика знакомится с творчеством музыкантов из Китая, Южной Кореи, Японии. «Первую скрипку», на правах принимающей стороны, конечно, играют лучшие творческие коллективы Приморья. Главный организатор проекта, который стал результатом многолетнего культурного диалога и продолжил развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР, - краевая филармония.

«Здесь русский дух»

Открыл фестиваль культур стран АТР концерт ансамбля русских народных инструментов «Садко». Программа «Русский сувенир» 7 октября стала визитной карточкой праздника музыки с российской стороны. Русская народная музыка стала основой для творчества русских композиторов разных поколений.

А любят народную песню и старинные романсы и наши соседи по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Творческий коллектив исполнил популярные произведения «Калинка», «Из под дуба, из под вяза», «Золотая ярмарка», «Ой цветет калина» и многие другие. Во второй части концерта прозвучали старинные русские романсы из репертуара Изабеллы Юрьевой в исполнении Людмилы Якуниной, а Наталья Брылева спела знаменитый романс «Очи черные» на русском и французском языках. Лауреат международного конкурса Сергей Плешивцев порадовал знаменитой песней «Вдоль по Питерской».

- Фестиваль артисты начали на душевном подъеме, они полны творческих сил и в хорошем настроении,- признался заслуженный артист РФ Валерий Сергеев, художественный руководитель ансамбля.

Ансамбль «Садко» завоевал популярность не только во Владивостоке, но и за пределами края. Он и известен во всем мире. Именно ему доверили право представить Россию на зимних олимпийских играх в Пхёнчхане. «Садко» объединяет в себе разные музыкальные проекты различных жанров и стилей.

Изысканная камерность

У поклонников классики впереди неповторимый праздник – Вечер камерной музыки, который в рамках фестиваля состоится на сцене Приморской краевой филармонии 15 октября. Бессмертные произведения Баха, Шумана, Брамса, Франка исполнит лауреат международных конкурсов виолончелист Глеб Степанов.

Солист играет на уникальной раритетной виолончели знаменитого итальянского мастера Марко Новелло 1776 г., предоставленной Государственной Коллекцией, а партию фортепиано исполнит лауреат международных конкурсов Наталья Исаева, преподаватель Дальневосточного института искусств.

Глеб Степанов - один из лучших в России виолончелистов, выпускник Московской государственной консерватории имени Чайковского. Еще будучи студентом Московской консерватории он являлся cтипендиатом Фонда Ростроповича и стал победителем четырех международных конкурсов: Международный конкурс славянской музыки (Москва 2008) Международный конкурс музыкантов-исполнителей (Владивосток 2010) Международный конкурс им Vincenzo Vitti (Италия, Бари - Кастеллана Гротте 2011) Международный конкурс «Flame» (Франция, Париж 2014).

«Игра без правил»

20 октября в Приморской филармонии состоится единственный концерт во Владивостоке ведущего российского камерного оркестра Игоря Лермана Республики Татарстан. Такую музыку приморские меломаны еще не слышали. Солист оркестра - Аркадий Шилклопер признанный аранжировщик, авантюрный новатор в музыке - валторнист, играющий джаз. Он владеет уникальными инструментами: флюгельгорном, корно дель качо и альпийским рогом. Альпийский рог - деревянный духовой инструмент, достигающий в длину пяти метров, изготавливается из пихты.

- Впервые выйдя с этим чудом на сцену, я просто хотел показать зрителям, что такой инструмент существует. Альпийский рог по существу является просто древней валторной, и, играя на ней, я возвращаюсь к истокам музыки,- просветил Аркадий Шилклопер.

Музыкант известен как один из лучших валторнистов мира и исполнителей на альпийском роге в жанре джазовой и импровизационной музыки. Поклонникам джазовой музыки его имя знакомо еще с конца 80-х годов, когда он был участником ансамбля Три О и сотрудничал с пианистом Михаилом Альпериным.

- Этот фестиваль особенно богат приглашенными исполнителями! Просто грешно упустить возможность порадоваться редкими концертными программами,- считает директор Приморского краевого колледжа искусств Владимир Перекрест.

В честь юбилея Приморья

Авторский концерт композитора Александра Гончаренко завершит «Дни культуры стран АТР» и состоится 25 октября. Программа посвящена 80-летию образования Приморского края. Заслуженный деятель искусств РФ выступит еще и в качестве дирижера, его музыкальные произведения прозвучат в исполнении Тихоокеанского симфонического оркестра. В концерте также примут участие «Биг – Бэнд» Приморского краевого колледжа искусств под руководством – Александра Олейника, а так же ведущие солисты Приморской краевой филармонии.

Имя Александра Гончаренко, композитора, дирижера, художественного руководителя многих профессиональных творческих коллективов Дальнего Востока, общественного деятеля, лауреата джазовых международных фестивалей, лауреата Всероссийского конкурса имени Будашкина в Москве, заслуженного деятеля искусств России хорошо известно и на Дальнем Востоке и за его пределами. С 2002 года он живет и работает в Санкт-Петербурге, но по-прежнему поддерживает связи с Дальневосточной композиторской организацией Союза композиторов России, участвует в культурной жизни города и края.