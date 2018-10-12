2018-10-12T11:03:28+03:00
Общество

Сотни иностранных студентов открыли международную спартакиаду во Владивостоке

Студенты из 21-й стран мира сразятся за победу в соревнованиях в восьми дисциплинах
Александр ВАСИЛЬЕВ
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На открытии спартакиады не обошлось и без представленийНа открытии спартакиады не обошлось и без представленийФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Главное спортивное событие в дальневосточной жизни иностранных студентов сегодня стартовало в университете ВГУЭС. Учащиеся вузов Дальнего Востока собрались во Владивостоке, чтобы празднично открыть спартакиаду Азиатско-Тихоокеанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы (АТАПРЯЛ). В спортивном событии приняли участие граждане Ирака, Сенегала, Китая, Египта и многих других стран.

Участвовать в соревнованиях будут 8 дальневосточный вузов Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Участвовать в соревнованиях будут 8 дальневосточный вузовФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

На открытие прибыли первые лица города и края Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

На открытие прибыли первые лица города и краяФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Третий год подряд во Владивостоке проводят спартакиаду, объединяющую в едином спортивном порыве людей всего мира, которые выбрали для обучения вузы ДВФО. Цель таких соревнований – сформировать дружелюбную атмосферу международного общения и популяризовать русский язык для иностранцев. И спортивные состязания здесь как раз выступил соединяющим мостом, ведь, как известно, спорт объединяет людей вне зависимости от национальности.

Среди зрителей в основном находились гости из Азии Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Среди зрителей в основном находились гости из АзииФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

В день открытия собравшихся порадовала погода и яркие краски Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

В день открытия собравшихся порадовала погода и яркие краскиФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

В этом году иностранные студенты из 21-й страны примут участие в восьми видах спорта. В список соревнований вошли стритбол, волейбол, бадминтон, го, мини-футбол, плавание, настольный теннис и лёгкая атлетика. За победу в соревнованиях сразятся учащиеся шести приморских вузов (ВГУЭС, ДВФУ, ТГМУ, МГУ, ДВГТРХУ и ГСХА), одного амурского (БГПУ) и ещё одного – хабаровского (ТОГУ).

На мероприятие прибыли иностранные граждане из 21-й страны Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

На мероприятие прибыли иностранные граждане из 21-й страныФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

В соревнованиях участвует 8 дальневосточных университетов Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

В соревнованиях участвует 8 дальневосточных университетовФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

На открытии спартакиады собралось множество первых лиц города и края. Чиновники, депутаты и представители иностранных консульств поздравили ребят с началом состязаний и пожелали им провести их в дружеской атмосфере.

Чирлидерши вместе с баскетболистами ВГУЭС первыми начали представления на старте спартакиады Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Чирлидерши вместе с баскетболистами ВГУЭС первыми начали представления на старте спартакиадыФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

- Наша основная цель, чтобы полюбили наш город и край, - обратилась к иностранным студентам ректор ВГУЭСа Татьяна Терентьева. - Я хочу пожелать всем удачи и хорошего настроения. В прошлом году победа досталась нашему университету, и я надеюсь, что в этом году мы её удержим. Но всё равно за время спартакиады я буду болеть за каждого из вас.

На маты демонстрировать свои боевые умения выходило молодое поколение... Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

На маты демонстрировать свои боевые умения выходило молодое поколение...Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

... и бойцы среднего возраста. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

... и бойцы среднего возраста.Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

После произнесённой речи на сцену вышла баскетбольная команда вуза и под ритмичную музыку показала собравшимся спортивное представление. Особый задор задавали чирлидерши, периодически подскакивающие на несколько метров в высоту. После них на сцену вышли бойцовые клубы Владивостока и показали свои боевые навыки.

Открытие спартакиады ознаменовали запуском шаров в небо, после чего университетские колонны прошли по полю на подготовку к соревнованиям, которые продлятся до 14 октября.

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