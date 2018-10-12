Приморского депутата осудили на четыре года

СЕГОДНЯ 10:49 2018-10-12T10:52:21+03:00

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Во Владивостоке завершился суд над действующим депутатом приморского Законодательного собрания Русланом Маноконовым. Его приговорили к 4 годам заключения в колонии.

Об этом корреспонденту «КП» сообщил пресс-секретарь Фрунзенского районного суда Владивостока – именно там рассматривалось уголовное дело.

– Его признали виновным в мошенничестве, это 159 статья уголовного кодекса. Маноконов получил четыре года колонии общего режима. Второй обвиняемый, Евгений Терловой, получил три года лишения свободы. Их взяли под стражу после вынесения приговора, – рассказал «Комсомолке» представитель суда.

Дело против Маноконова и его помощника Евгения Терлового возбудили еще три года назад – зимой 2015. По версии следствия, он незаконно присвоил 1 миллион бюджетных рублей. Схема была простая, как три рубля. Маноконов работал во Владивостоке, а жил в Находке. По закону ему полагалось съёмное жилье в приморской столице – оплаченное из бюджета. На эти цели ему ежемесячно выделялось 40 тысяч рублей. При этом в якобы съёмной квартире на Садовой, 27 политик не проживал. Там жил его помощник, который сдал жилплощадь под детский сад. С 2012 по 2014 годы Маноконову выплатили более 1 миллиона рублей компенсаций. Таким образом, хитрый депутат получал за квартиру и от властей, и от съёмщиков.

Криминальная парочка «погорела» на сущей мелочи. Дело в том, что детский садик, организованный на Садовой, 27 вызывал огромное недовольство соседей. На частное дошкольное учреждение, расположенное в квартире №44, постоянно жаловались. За три года жильцы настолько сильно «проели плешь» всем надзорным органам, что те все-таки организовали проверку. Тут-то все и вскрылось.

К довольно предсказуемому финалу эта история шла долгих три года. В феврале 2015 года «Единая Россия» приостановила членство Маноконова в рядах партии, через два года начался суд. Разбирательство шло долго, с огромными перерывами. Обвиняемые то болели, то уезжали в командировки, то еще что. Если бы не многочисленные паузы, то судебное разбирательство завершилось гораздо раньше.

Впрочем, точку в этом деле ставить еще рано. Наверняка адвокаты подсудимых обжалуют решение суда. До рассмотрения апелляции и Маноконов, и Терловой будут сидеть в следственном изоляторе. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

Справка «КП»:

Руслан Маноконов – с 2006 года является депутатом ЗС ПК, впервые попал в приморский парламент в 2006 году. Неофициально считается «серым кардиналом» города Находки. Как уверяют некоторые источники, был связан с местной организованной преступностью – однако доказательств этому так и нет. До «квартирной» истории судимостей у Маноконова не было. Ранее являлся членом «Единой России» (после возбуждения дела его исключили из рядов партии).