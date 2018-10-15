Стало известно, какому городу Приморья грозит похолодание

СЕГОДНЯ 04:16 2018-10-15T04:16:58+03:00

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В этот понедельник на радио «Комсомольская правда»-Приморье» ведущие Иван Егорхин и Алексей Самуськов подвели итоги минувшей семидневки, пообщались с оркестром МГУ имени Невельского и с пресс-секретарём Примгидромета Виктором Чулковым. Он ответил на вопрос, какую погоду синоптики прогнозируют сегодня и в течение недели по краю, особенно в городах вещания радио «КП».

- В целом погода будет достаточно спокойной. Во Владивостоке, Уссурийске и Находке на этой неделе без осадков. Температурный фон, конечно, уже пониже, чем на прошедших выходных. Всё-таки уже октябрь, и осень вступает в свои права. Поэтому дневные температуры в этих городах – в пределах 8-13 градусов всю неделю. А вот ночные будут немножко отличаться: в краевой столице и в Находке пока ещё плюсовая температура +3,+6, а вот в Уссурийске есть большая вероятность, что температура будет опускаться до слабого минуса -1,-2. Скорее всего, такая погода нас ждёт и на выходных, - рассказал представитель Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По информации сайта primpogoda.ru, холод идёт со стороны Хабаровского края. Оттуда же – дожди, которые прольются на севере Приморья.