Спикерами бизнес-школы «РОСТ» станут предприниматели со всего мира

СЕГОДНЯ 02:00 2018-10-15T06:16:10+03:00

Представители крупного бизнеса из центральной части Россия, США, Китая, Нидерландов и Кореи прибудут во Владивосток, чтобы поделиться опытом с приморскими предпринимателями

Представители крупного бизнеса из центральной части Россия, США, Китая, Нидерландов и Кореи прибудут во Владивосток, чтобы поделиться опытом с приморскими предпринимателями на Русско-Азиатской бизнес-школе «РОСТ». Мероприятие пройдет 23-24 октября на кампусе ДВФУ.

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Обучение для руководителей и собственников предприятий, маркетологов и HR-специалистов будет вестись по пяти основным образовательным блокам: продажи и маркетинг, стратегия и бизнес-процессы, команда и персонал, финансы и новые технологии.

– В своем докладе «Притягательность вожака. Как стать лидером, за которым пойдут» я поделюсь нюансами построения эффективной команды, – объясняет спикер из Москвы, основатель международных компаний «Персональное решение» и «Логомашина», предприниматель года по версии «Ernst &Young» Денис Решанов. – Я считаю, что успех любой компании начинается с личности самого предпринимателя, расскажу, как оценить профессиональные качества управленца, понять свои плюсы и минусы, научу видеть в людях необходимые компетенции. Говорят, что одной идеи достаточно, чтобы повернуть жизнь на 180 градусов, – у меня масса таких идей.

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Среди спикеров также можно отметить: Андрея Леушева (президента FARZOOM), Sascha Stokic (директора Subway Европа), Винсент Райбиери (основателя Института Знаний и Инноваций Юго-Восточной Азии (IKI-SEA), организатора азиатского Симпозиума Креативности и Инновационного Менеджмента), Эдварда Рея (основателя HAVANA Trading company), Павла Ковшарова (основатель и генеральный директор Zамания и KidZRock Cafe), Анну Цфасман (основатель и генеральный директор сети кофеен «Даблби») и других.

Впервые, участники бизнес-школы смогут приобрести уникальные дополнительные услуги в рамках Золотого билета. Среди них: членство в закрытом Клубе предпринимателей в течение полугода; дополнительные обучающие онлайн-сессии с разбором конкретных бизнес-задач; чек-листы от спикеров; задания на внедрение инструментов развития вашего бизнеса с последующим сопровождением в течение года от экспертов и спикеров школы; индивидуальный ассессмент по компетенциям и рекомендации по их развитию.

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Узнать программу Школы, а также приобрести билет можно на сайте.

Организаторами Бизнес-школы «РОСТ» выступили – РМОО «Клуб молодых предпринимателей» совместно с Приморским отделением «ОПОРА РОССИИ» и Дальневосточным Федеральным университетом при поддержке администрации Приморского края. Генеральные партнеры мероприятия – Группа компаний «Эталон» и компания SUBWAY.