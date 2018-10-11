Студенческая олимпиада раскроет секреты успешной карьеры

11 Окт. 07:00 2018-10-15T07:25:09+03:00

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Студенты российских вузов поборются за денежные призы, льготы при поступлении в магистратуры и аспирантуры, а главное – смогут пройти стажировку в компании мечты.

Рискнуть и добиться успеха

Студент ДВФУ Дмитрий Туров учится на четвертом курсе «Прикладной математики и информатики». В прошлом году он бросил себе вызов и принял участие в олимпиаде по направлению «Компьютерные науки». Многие однокурсники спасовали: задания показались им слишком сложными. А Дима прошел все этапы и неожиданно для себя стал победителем. Он прошел отбор на стажировку в московский офис ВТБ, взял билеты до столицы и два месяца проработал в банке.

– Стажировка закончилась, и я вернулся во Владивосток, чтобы закончить учебу. С командой ВТБ мы до сих пор в отличных отношениях. Договорились, что я свяжусь с ними, когда получу диплом. В планах на будущее – снова участвовать в олимпиаде. Она дает много возможностей, глупо их пропускать, – рассказал Дмитрий.

Проверить свои знания и научиться новому

Более 750 победителей первого сезона олимпиады «Я – профессионал» уже поступили в российские вузы на льготных условиях, свыше 430 дипломантов получили опыт работы в Сбербанке России, Банке ВТБ, Госкорпорации

«Росатом» и других престижных организациях. Но не обошлось без трудностей. Руководитель олимпиады Валерия Касамара отметила, что не все студенты воспользовались возможностью поработать в ведущей компании страны.

– Когда наша команда занялась стажировками победителей, оказалось, что для них приоритет – это учеба. У ребят хорошая теоретическая подготовка, они грамотные, но абсолютно не готовы к реальной работе: не умеют составлять резюме, на собеседовании с HR-специалистами зажаты или, наоборот, ведут себя слишком самоуверенно. Часто они боятся выходить из зоны комфорта, отказываются уезжать на практику в другой город. Мы поставили себе задачу научить студентов и выпускников деловой коммуникации и самопрезентации, мотивировать их непрерывно учиться и совершенствоваться. Для этого во втором сезоне олимпиады мы запустили масштабную образовательную программу, – рассказала Валерия.

Образовательная программа – уникальное нововведение олимпиады «Я – профессионал». Преподаватели вузов-организаторов проведут 162 подготовительных вебинара по всем конкурсным направлениям, где разберут задания и ответят на вопросы в прямом эфире. Кроме того, в программу входят 17 очных тренингов и 21 онлайн-занятие по гибким навыкам. Гибкие навыки, или soft skills, – важные умения, не связанные с конкретными профессиями, – например, командная работа и лидерство. Сегодня владение soft skills – огромное карьерное преимущество для начинающих специалистов.

Владивосток в числе первых

Образовательная программа олимпиады стартовала 2 октября в ДВФУ с тренингом «Скажи мне свою цель, и я скажу, кто ты!». Его провел успешный бизнес-тренер, топ-менеджер с 20-летним опытом Сергей Озеров. Он рассказал, что после выпуска многие не знают, куда двигаться дальше. Тренинги помогают ребятам определиться, наметить себе цели и постепенно их достигать.

– Цель этой программы – раскрыть ваш внутренний мир, истинный потенциал, показать, как вы можете выйти за рамки и добиться ошеломляющих результатов в жизни, – поделился Сергей Озеров.

Занятия студентов с мотивационными, бизнес- и медиатренерами пройдут в 17 городах России, от Владивостока до Калининграда.

Познакомиться с Германом Грефом

Регистрация на олимпиаду «Я – профессионал» продлится до 22 ноября. В этом году число направлений выросло в два раза, с 27 до 54. Участники могут попробовать свои силы в привычных науках и экзотических сферах, например арктических технологиях, освоении космоса и робототехнике.

Затем до 9 декабря пройдет отборочный онлайн-этап. Студенты, показавшие хороший результат, смогут попасть на одну из 15 профильных зимних школ. Это тоже часть образовательной программы – учебные форумы, где соберется целеустремленная молодежь со всей России. Их ждут мастер-классы и деловые игры, встречи с учеными и признанными профессионалами. В прошлом году участники школ лично встретились с президентом Сбербанка Германом Грефом и нобелевским лауреатом по химии Аврамом Гершко.

Вадим Спиридонов, студент МГУ им. адмирала Невельского и призер направления «Информационная и кибербезопасность», с теплом вспоминает школу в Санкт-Петербурге, которую проводил Университет ИТМО:

– По итогу всего: самое ценное – люди, с которыми меня познакомила олимпиада! Прошло уже полгода, и мы до сих пор поддерживаем связь.

В этом году Вадим собирается снова принять участие в олимпиаде и, конечно же, поехать на зимнюю школу.