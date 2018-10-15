Кожемяко – мэрии Владивостока: Что вы будете делать при снегопаде?

СЕГОДНЯ 10:16 2018-10-15T10:18:50+03:00

Глава Приморья заявил, что в непогоду на каждом перекрёстке должны стоять самосвалы, щётки и другие машины

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В первый день недели врио губернатора Приморья Олег Кожемяко устроил «разбор полётов» по готовности Владивостока к зиме. Несмотря на то, что в краевой столице ещё сохраняется плюсовая температура, до снегопадов – рукой подать, а они во Владивостоке с его рельефом традиционно становятся причиной коллапса, многочисленных автомобильных аварий и травм пешеходов. Горожане надолго запомнили снежный паралич на магистралях 17 ноября прошлого года, о котором писала «Комсомольская правда».

Сейчас, когда Владивосток остался без мэра, ответ перед врио губернатора пришлось держать заместителю начальника городского управления дорог и благоустройства Максиму Акульшину. Он рассказал, что по нормам Владивостоку необходимо 198 единиц дорожной техники, при этом в наличие есть только 112. При этом вместо 5 грейдеров – только 14. И ещё хуже ситуация с самосвалами для вывоза снега: их всего 13, в то время как по-хорошему надо 262 таких спецмашины.

- Погрузчиков у нас пять, этого достаточно, - добавил Акульшин.

До конца года, по его словам, мэрия собирается приобрести 30 единиц техники.

Олег Кожемяко, как отмечает пресс-служба краевой администрации, раскритиковал такой подход к работе:

- Что вы будете делать при снегопаде? У вас должен быть заранее готов план: на каждом перекрестке должны стоять самосвалы, щётки и другие необходимые машины. Все развязки должны чистить в первую очередь, чтобы не было коллапса на улицах. Убирать снег необходимо в первые четыре часа. Начался снегопад – выходит вся техника, все подрядные организации. По такому плану мы будем работать. А без техники вы ничего не сможете сделать.

Новый глава Приморья заявил, что на улицах Владивостока больше не должно быть коллапса из-за снега. Фото:primorsky.ru

Он поручил подготовить полный расчёт количества необходимой техники и возможности лизинговых поставок.

- Пока город убирается очень плохо. Нужно найти такие механизмы, чтобы техника была поставлена в ближайшее время. Также необходимо приобрести малогабаритные уборочные машины для уборки снега во дворах, – добавил Олег Кожемяко.

Дальше этим вопросом совместно будут заниматься краевая и городская власть, а также предприятие «Примавтодор». Ранее сегодня «Комсомолка» сообщала со ссылкой на мэрию, что зимой дорожным службам предстоит убирать от снега и наледи более 730 километров дорог (это почти 1000 улиц). МУП «Содержание городских территорий» занялось переоборудованием, обслуживанием и диагностикой спецмашин, а также подготовкой завода по производству жидкого реагента.