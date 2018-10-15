2018-10-15T16:00:39+03:00
Спорт

Во Владивостоке подвели итоги спартакиады «Поколение мира»

Ее участники соревновались как в спортивных достижениях, так и в умении фотографировать
Артём КАБАНКОВ
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Победителями спартакиады стали команды приморских вузов. Фото: vvsu.ruПобедителями спартакиады стали команды приморских вузов. Фото: vvsu.ru
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Во Владивостоке завершилась третья спартакиада иностранных студентов «Поколение мира». В этом спортивном мероприятии приняли участие команды из двух десятков стран - от Танзании до Китая. Проводилась спартакиада под эгидой Ассоциации преподавателей русского языка и литературы (АТАПРЯЛ).

Студенты соревновались между собой в мини-футболе, волейболе, бадминтоне, настольном теннисе, стритболе, лёгкой атлетике, плавании и восточной игре го. Лучшими среди спортсменов оказались дальневосточники – первое место в общекомандном зачете заняла команда ДВФУ. На втором месте расположился ВГУЭС, на третьем - Дальрыбвтуз. Зато иностранцы получили много наград в личных первенствах.

Кроме того, на всем протяжении спартакиады проходил конкурс фотографий. Участники соревнований выкладывали снимки с соревнований в социальные сети. Затем жюри выбирали лучшие фото. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» - «Приморье» рассказала пиар-менеджер «КП» Юлиана Виноградова - она награждала победителей конкурса.

– Победителем конкурса стал Хасан Хушвахтов. Самое оригинальное фото получилось у Шарифджона Раджабова. Самый интересный пост сделал Назар Турсунов, он капитан одной из приморских команд, – рассказала она.

Награждение и торжественная церемония проходили в спортивном зале ДВФУ на Русском острове.

"Комсомольская правда" награждает победителей. Фото: Елизавета Луценко

"Комсомольская правда" награждает победителей. Фото: Елизавета Луценко

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