«Мэра должен выбирать народ»: коммунисты сорвали заседание думы Владивостока

СЕГОДНЯ 04:41 2018-10-16T06:24:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Владивостоке – очередной политический скандал. Городские депутаты не смогли сформировать комиссию по выбору мэра. Заседание сорвали коммунисты, которые в полном составе покинули зал.

Сегодня в думе Владивостока проходило внеочередное заседание, на котором рассматривались вопросы, связанные с отставкой мэра Виталия Веркеенко. Депутаты приняли его отставку и должны были сформировать конкурсную комиссию по выборам нового мэра. Последнее им сделать не удалось из-за бойкота КПРФ. «Красные» в полном составе покинули зал заседания. Как объяснил депутат Евгений Ляшенко, коммунисты считают, что «мэра должен выбирать народ». Соответственно, в формировании депутатской комиссии по выборам главы они участвовать не будут. Без коммунистов депутаты не смогли собрать кворум, и заседание пришлось свернуть.

Стоит отметить, что за возврат прямых муниципальных выборов выступают многие приморские политики. C этой инициативой выступал, например, экс-мэр Владивостока Виталий Веркеенко - он добровольно ушёл в отставку с 12 октября. Перед уходом он передал депутатам гордумы два наказа: наделить Владивосток статусом города федерального значения и вернуть прямые выборы градоначальника. С этой же инициативой выступил и новый врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. По данным ряда СМИ, он внёс на рассмотрение краевого парламента законопроект, разрешающий вернуть прямые выборы в муниципальных образованиях. В то же время, как стало известно «Комсомолке», на ближайшем заседании депутатов сегодня, 16 октября, его пока не будут рассматривать. Председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат Текиев пояснил, что он ещё не видел этот документ, и в повестку его пока не стали включать.

Так что коммунисты действительно могут дождаться возврата прямых выборов в муниципалитетах Приморья. Пока же они предпочитают протестовать. Стоит отметить, что нового главу Владивостока депутаты должны выбрать не позднее 5 декабря – то есть времени осталось совсем немного. Как разрешится этот кризис, сказать пока сложно. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Владивосток готовится к выборам губернатора и мэра

Виталий Веркеенко покидает пост главы Владивостока

«Не дайте себя заболтать»: перед уходом с поста Виталий Веркеенко передал Владивостоку два наказа